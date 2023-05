Royal Canin: nasce “amici a quattro zampe da adottare” il gruppo Facebook per supportare canili e gattili nelle adozioni

Milano, 22 ottobre 2020 – Cani e gatti rendono il mondo un posto migliore, per questo Royal Canin si impegna a fianco di allevatori, negozi specializzati, veterinari e rifugi, affinché anche il mondo migliori per loro. Un obiettivo che oggi si concretizza grazie alla nuova iniziativa “Amici a Quattro Zampe da adottare”, un gruppo Facebook attraverso cui sarà possibile entrare in contatto con rifugi, canili e gattili, partner di Royal Canin in tutta Italia, così da regalare una famiglia a ogni amico a quattro zampe.



Sulla pagina Facebook verrano pubblicati gli annunci e le richieste di adozione delle strutture che collaborano con Royal Canin, così da massimizzare l’audience e riuscire a trovare a tutti una famiglia amorevole.

Un piccolo gesto, quello di Royal Canin, che nasce dalla filosofia di mettere sempre al centro la salute e il benessere degli animali e in particolare di quelli meno fortunati e in cerca di una famiglia.



Grazie a questo gruppo Facebook, Royal Canin supporterà rifugi, canili e gattili, durante le fasi di adozione, e metterà a disposizione i suoi esperti e tutte le informazioni più utili su come inserire al meglio il nuovo arrivato in famiglia.



È proprio la garanzia di salute e benessere, per i nostri amici a quattro zampe, ciò che lega Royal Canin a tutti i suoi partner, tra cui le strutture riunite nel gruppo Facebook, un impegno comune che si sostanzia anche attraverso un approccio nutrizionale condiviso: “la cura e l’amore che proviamo verso i nostri amici a quattro zampe passa soprattutto dal modo in cui li alimentiamo – conclude Geanina Babiceanu, General Manager di Royal Canin - i prodotti Royal Canin sono infatti studiati e sviluppati per rispondere alle specifiche esigenze di tutti i pet, qualunque siano le peculiarità, lo stile o la fase di vita di ognuno di essi”. Allo stesso modo siamo convinti che per ogni amico a quattro zampe ci sia una famiglia perfetta, che ha solo bisogno di trovarlo: vi aspettiamo su Royal Canin - Amici a 4 zampe da adottare.



***

Royal Canin, azienda leader nella nutrizione salute di alta gamma per cani e gatti.



Fondata nel 1968 dal veterinario nutrizionista Jean Cathary, Royal Canin vanta oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni nutrizionali customizzate. L’azienda ha come primo obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe, attraverso la conoscenza e il rispetto degli animali.



In collaborazione con un team mondiale di nutrizionisti, veterinari e allevatori, Royal Canin mette da sempre le esigenze di cani e gatti al centro del suo processo di innovazione, offrendo una amplissima gamma di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base alla razza, taglia, età, stile di vita e condizioni di salute.

Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, attenzione alle esigenze specifiche, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti e all’avanguardia nel panorama mondiale del pet food.



Presente in 100 Paesi, con 15 stabilimenti produttivi, 66 filiali ed oltre 7.000 associati, Royal Canin è presente direttamente in Italia dal 1981.

Realtà dinamica in continua evoluzione, Royal Canin si distingue per il suo profondo focus sulla sostenibilità a 360°, per la massima attenzione a inclusione e diversità, e per la passione e il senso di appartenenza che accomunano tutti i suoi Associati.





Contatti per la stampa



Verdiana Tardi - Communication & Corporate Affairs Director

[email protected]

Sara Amadei - Elisa Tarrini

[email protected]