Hair And Skin Care

PROGRAMMA PER LA SALUTE DELLA PELLE E DEL PELO:

1. Abbina l’alimento umido ROYAL CANIN® HAIR&SKIN CARE all’omologo alimento secco. 2. Puoi contribuire alla salute della pelle del tuo gatto tenendo pulita la sua cuccia e i suoi posti preferiti per riposare. Questo aiuta a rimuovere la polvere e la forfora, che sono un terreno fertile per i parassiti che causano prurito. 3. Spazzola regolarmente il tuo gatto per rimuovere i peli in eccesso e utilizza sempre prodotti specifici per la toelettatura dei gatti. 4. Per qualsiasi domanda o dubbio sulla salute del tuo gatto, puoi contattare il tuo medico veterinario.