Multifunction Renal + Hypoallergenic Feline

Multifunction GFR + AFR è un alimento dietetico completo per gatti adulti, formulato per la gestione nutrizionale in caso di insufficienza renale cronica, grazie al basso contenuto di fosforo e alle proteine di elevata qualità. Il prodotto è formulato per ridurre le reazioni avverse al cibo, grazie all’attenta selezione delle fonti di carboidrati e proteine idrolizzate. RACCOMANDAZIONI: Si consiglia il consulto del veterinario prima dell'utilizzo. Utilizzare GFR + AFR per 3-8. Rivalutare l'utilizzo sulla base di un successivo follow up clinico e la risposta del paziente. Disponibile solo dal Veterinario.

