Multifunction Urinary S/O + Biopeptide Calm

Multifunction Veterinary Diet S/O-Biopeptide è un alimento dietetico completo per gatti, formulato per gestire i fattori di rischio delle FLUTD, e per la gestione degli intensi stimoli ambientali. Formulato specificatamente per dissolvere i calcoli di struvite e ridurre il rischio di recidive, grazie alle sue proprietà acidificanti dell’urina e al ridotto contenuto di magnesio. RACCOMANDAZIONI: Consultare il Medico Veterinario prima dell’uso. Utilizzare S/O-Biopeptide per 5-12 settimane per dissolvere i calcoli di struvite, e fino a 6 mesi per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite. Disponibile solo dal Veterinario

