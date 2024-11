IT - Alimento completo per cani Bassotto adulti e maturi - Oltre 10 mesi di età (morbido paté) COMPOSIZIONE: carni e derivati, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, sali minerali, zuccheri, oli e grassi, molluschi e crostacei. ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 180 UI, E1 (Ferro): 7 mg, E2 (Iodio): 0,2 mg, E4 (Rame): 1,8 mg, E5 (Manganese): 2,1 mg, E6 (Zinco): 21 mg. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 8,5% - Oli e grassi grezzi: 5,9% - Ceneri grezze: 2,1% - Fibra grezza: 1,2% - Umidità: 79,0%. ISTRUZIONI PER L’USO: vedi tabella. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto.