ROYAL CANIN® Medium Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia media (peso da adulto compreso tra 11 e 25 kg) di oltre 12 mesi di età e sostenerne la salute durante la fase adulta. I cani di taglia media dovrebbero svolgere una regolare attività fisica per supportare le masse muscolari. Questa formula contribuisce al mantenimento della massa muscolare grazie ad un contenuto adattato di proteine di alta qualità. Uno stile di vita dinamico potrebbe esporre i cani di taglia media a fattori ambientali responsabili di indebolire le loro difese naturali. Questa formula contiene un complesso di vitamine (tra cui vitamine C ed E) e di prebiotici che aiutano a supportare le difese naturali del tuo cane. I cani adulti di taglia media hanno bisogno di quantitativi adattati in nutrienti specifici per supportare la loro salute. ROYAL CANIN® Medium Adult apporta vitamine e nutrienti altamente digeribili per favorirne l’assorbimento, aiutando a supportare il benessere del tuo cane. Forma e dimensioni delle crocchette di ROYAL CANIN® Medium Adult sono state appositamente pensate per adattarsi alla mascella dei cani di taglia media e incoraggiare prensione e masticazione. È possibile abbinare ROYAL CANIN® queste crocchette a due diverse consistenze umide: morbido paté o bocconcini in salsa. Abbinare gli alimenti secco e umido, oltre a portare varietà nel regime nutrizionale del cane, rende più interessante e coinvolgente il momento del pasto.