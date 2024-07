Il passo successivo per educare il cucciolo a camminare al guinzaglio è insegnargli a rimanere con te. Premialo ogni volta che rimane in piedi o seduto al tuo fianco. Utilizza il segnale verbale che preferisci: l’importante è che sia sempre lo stesso e non vari nel tempo. In questo modo, il cucciolo assocerà il segnale all’atto di doversi fermare al tuo fianco. Adottare comportamenti e comandi chiari aiuta il cucciolo ad apprendere più rapidamente.



Una volta che avrà capito che riceverà una ricompensa e un elogio per essere rimasto vicino a te, fai un passo. Se ti segue e resta al tuo fianco, offrigli una bella ricompensa e fagli tanti complimenti. Procedi in questo modo per più volte finché il cucciolo non imparerà che il posto migliore in cui stare è vicino a te.