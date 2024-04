チャレンジについて

犬猫専用フードを与えることが当たり前になり、美味しいおやつやトリーツも増える中、ペットとして育てられている犬猫の40%以上もが肥満*1になっているといわれています。

ぽっちゃりとした外見は愛くるしく、一見健康にも問題は無いようにみえることも多いですが、肥満は身体のいたるところに負担をかけるため、肥満になった犬猫は約2年も寿命が短くなることが分かっています。*2

しかし、太っているからといって、普段の食事を大幅に減らしたり、絶食などの無理な減量は栄養不足になって健康を損ねるおそれがあります。

ロイヤルカナンでは、それぞれの犬猫にとって病気になりにくい適正な「健康体重」を把握し、健康的に減量するための「まんぷく健康体重チャレンジ」を動物病院と毎年実施しています。

