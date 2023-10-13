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インスティンクティブ ローフ

インスティンクティブ ローフ

猫用ウェットフード

生後12ヵ月齢以上の健康な猫

内容量

1 x 85g

12 x 85g

【猫が本能的に求める栄養バランス】

猫が本能的に求める最適な「マクロ ニュートリショナル プロファイル（MNP)」に調整。

【泌尿器の健康を維持】

健康な泌尿器の維持をサポート。

【理想的な体重を維持/カロリーを適切に調整】

理想的な体重の維持をサポート。

製品詳細

健康的な成猫のためのプレミアムウェットフードです。

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ペットの健康および幸福を促進

人類の生態系のための価値を創出

2025年までカーボンニュートラルの認証を受けるための取り組み

【食事療法食用】詳しい給与量ガイド​

体重を入力して目安の給与量が確認できます。​ ウェット製品やトリ―ツを​ ドライ製品と組み合わせて（ミックスして）​ 与える場合の給与量も確認できます。​給与量ガイドはこちら
リサイクル可能な画像包装のイメージ