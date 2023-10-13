インスティンクティブ ローフ
猫用ウェットフード
生後12ヵ月齢以上の健康な猫
内容量
1 x 85g
【猫が本能的に求める栄養バランス】
猫が本能的に求める最適な「マクロ ニュートリショナル プロファイル（MNP)」に調整。
【泌尿器の健康を維持】
健康な泌尿器の維持をサポート。
【理想的な体重を維持/カロリーを適切に調整】
理想的な体重の維持をサポート。
カロリー含有量（代謝エネルギー）：89 kcal/100g
成分（保証分析値）： たんぱく質 10.0 %以上、 脂質 1.2 %以上、 粗繊維 2.0 %以下、 灰分 2.2 %以下、 水分 83.0 %以下
原材料：肉類（鶏、豚）、セルロース、コーンスターチ、加水分解鶏レバー、トマト（リコピン源）、小麦タンパク、調味料（アミノ酸類）、アミノ酸類（メチオニン、タウリン、グリシン）、増粘安定剤（増粘多糖類）、ミネラル類（Na、P、Ca、K、Cl、Zn、Fe、Cu、Mn、I、キレートミネラル（Zn、Cu、Mn））、ビタミン類（D3、コリン、E、B1、ナイアシン、B2、パントテン酸カルシウム、B6、葉酸、ビオチン、B12）
ビタミン（1kg中）： A 7,000 IU/kg、 D3 260 IU/kg、 E 70 mg/kg
|1日の標準給与量目安
|ウェットのみを与える場合
|体重（㎏）
|パウチのみ
|3 kg
|2＋1/4 パウチ
|4 kg
|2＋3/4 パウチ
|5 kg
|3＋1/4 パウチ
|6 kg
|3＋3/4 パウチ
|1日の標準給与量目安
|ウェットとドライを与える場合
|体重（kg）
|パウチ
|ドライ(g)＊
|3 kg
|1 パウチ
|25 g
|4 kg
|1 パウチ
|35 g
|5 kg
|1 パウチ
|45 g
|6 kg
|1 パウチ
|54 g
|備考
|＊インドア
|●ここに表示されている給与量はあくまでも目安です。
|●個体差や活動量に応じて調整を行ってください。
|●常温で、一日の給与量を2～3回に分けて与えてください。
|●新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
製品詳細
健康的な成猫のためのプレミアムウェットフードです。