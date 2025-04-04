전라북도 김제시 백산면 부거리 1547에 본점을 두고 있는 로얄캐닌코리아 유한회사(이하 “로얄캐닌”)는 인터넷으로 접속 가능하고 수의사들을 위하여 설계된디지털 멀티 서비스 플랫폼인 “벳서비스(Vet Services)”(이하 “플랫폼”)를 제공합니다.

플랫폼은 혁신적인 서비스(별첨 1 참조)를 통해 수의사의 일상업무를 지원하기 위하여 설계되었으며, 다음 사항들에 초점을 두고 있습니다.



• 영양학적 추천(로얄캐닌 제품 카탈로그용)

• 반려동물 모니터링

• 동물병원 직원들을 위한 지식(과학적 콘텐츠)



플랫폼은 수의사를 지원 및 보조하기 위한 시스템이지만 어떠한 방식으로든 수의사의 개별적이고 독립적인 전문성, 검토, 판단 및 진단을 대체할 수 없습니다.

수의사는 자신이 진료하는 반려동물의 건강 및 의료 기록과 관련하여 필요한 지식, 경험 및 정보를 보유합니다.

각 반려동물을 직접 진료하는 수의사만이 완전한 독립성 아래 전문적인 규칙 및 의무에 따라 제대로 된 진단을 내리고 반려동물 소유자에게 적절한 처방을 제공할 수 있습니다.

귀하는 계정을 생성하고 플랫폼을 이용함으로써 다음 약관에 명시적으로 동의하게 됩니다.



정의:



계정 관리자란 동물병원 직원들에게 수의사 계정에 대한 접근 권한을 부여하고 이를 관리하는 동물병원 수의사를 의미합니다.

추천 배식방법이란 수의사가 특정 서비스의 일환으로 플랫폼에 제공한 반려동물 데이터에 따라 자동으로 생성되는 영양학적 권고사항입니다. 수의사는 자신의 재량 및 전적인 책임하에 추천 배식방법을 출력하거나 이메일로 전송 또는 QR 코드를 제공함으로써 이를 반려동물 소유자와 공유할 수 있습니다. 추천 배식방법에는 로얄캐닌이 판매하는 영양 제품들이 포함됩니다.

일반 약관이란 전체 플랫폼에 적용되는 일반 조건들을 의미합니다. 일반 약관은 개별 약관에 의해 명시적으로 수정 또는 대체되는 경우를 제외하고 플랫폼에서 제공되는 모든 서비스를 규율하기 위하여 작성되었습니다.



정보보호법령이란 본 약관과 관련된 개인정보를 처리하는 데 적용되는 전세계 모든 국가의 개인정보 보호 법률 및 규정을 의미하며, 유럽연합(EU) 및 EU 회원국이 제정한 정보보호법령, 정보보호와 관련된 미국 연방 및 주(州) 법률, 유사한 기타 조치 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.

정보보안사고란 (1) 개인정보의 보안, 기밀성 또는 무결성을 위협하는 정보에 대한 무단 접근 또는 취득, (2) 허가되지 않은 개인정보의 무단 공개, 접근 및 이용 또는 (3) 개인정보가 포함된 시스템에 대한 무단 침입 및 이로 인해 발생하는 정보에 대한 무단 접근 또는 접근권한의 남용을 의미합니다. 본 내용은 정보보안사고가 로얄캐닌 시스템 상에서 혹은 이용자 시스템 상에서 발생했는지 여부에 관계없이 동일하게 적용됩니다.



개인 데이터는 본 이용약관에 의거하여 이용자가 서비스를 제공하는 과정에서 사용자가 수집, 처리 또는/및 사용하는 식별되거나 식별 가능한 개인과 직∙간접적으로 관련될 수 있거나, 이를 묘사하거나 관련된 정보를 의미한다.

반려동물이란 반려동물 소유자가 소유하고 동물병원의 수의사가 진료하는 고양이 및/또는 개를 의미합니다.

반려동물 소유자란 수의사의 고객이자 고양이 및/또는 개의 소유자를 의미합니다.

서비스란 수의사의 일상업무를 지원하기 위하여 설계되고 플랫폼 홈페이지에서 이용 가능하며 개별 약관 및 본 일반 약관이 적용되는 구체적인 애플리케이션을 의미합니다.

개별 약관이란 사용자가 개별 서비스를 처음 이용하기 전에 동의하여야 하는 각 개별 서비스를 규율하는 개별 이용약관을 의미합니다.

약관이란 각 서비스에 적용되는 일반 약관 및 개별 약관을 의미합니다.

사용자란 동물병원에서 진료를 하는 수의사나 예외적으로 수의사의 엄격한 감독 및 책임 아래 오직 수의사를 대리하여 행위하는 동물병원의 다른 직원들로서 로얄캐닌과의 직접 계약 또는 계정 관리자가 부여한 접근권한에 따라 엄격한 책임 아래 플랫폼을 이용할 권리가 있는 자를 의미합니다. 해당되는 경우, 사용자는 수의학과 학생도 지정할 수 있습니다.

사용자 콘텐츠란 사용자가 동물병원, 반려동물 및 반려동물 소유자와 관련하여 플랫폼에 업로드하는 모든 상표, 저작권, 로고, 상호, 회사명, 문서, 데이터 및 정보를 의미하며, 여기에는 사용자가 작성한 서면 자료, 설명 및 해당하는 경우, 수의사의 전적인 책임하에 플랫폼에서 생성 또는 계산되는 결과에 대한 변경을 의미합니다.

수의사란 플랫폼에 등록된 수의사로인 자연인 또는 동물병원을 의미합니다.

수의사 계정이란 약관에 동의한 이후 사용자가 플랫폼에 접속하고 서비스를 이용할 수 있도록 하는 수의사의 개별 계정을 의미합니다.

동물병원이란 1인 이상의 수의사가 동물병원의 다른 직원들과 함께 수의학 관련 서비스를 제공하는 플랫폼에 등록된 법인 또는 동물병원을 의미합니다.

수의학과 학생이란 본 약관 제3조에 따라 수의사의 감독하에 반려동물의 영양에 관한 정보 및 교육을 제공하기 위한 목적으로만 플랫폼을 이용할 수 있는 수의학과 학생을 의미합니다.



제 1조: 약관의 수락

사용자는 계정 관리자의 전적인 책임하에 플랫폼 및 서비스를 이용할 수 있습니다.

사용자는 일반 약관을 완전히 수락한 경우에 플랫폼에 등록하고 사용할 수 있습니다. 또한 플랫폼에서 이용 가능한 각 서비스는 사용자가 해당 서비스에 처음 접속할 시에 주의 깊게 읽고 수락하여야 하는 개별 약관에 따라 규율됩니다.

일반 약관 및 개별 약관은 로얄캐닌과 사용자 간의 계약을 구성합니다.

사용자가 약관에 구속되는 것을 거부할 경우, 서비스를 이용할 수 없습니다.

일반 약관 및 개별 약관은 플랫폼에서 확인할 수 있습니다.



제2조 – 플랫폼 등록 - 독립성

본 조항은 전문 수의사의 플랫폼 등록 및 접속에 관한 사항을 규정하고 있습니다. 수의학과 학생의 경우, 제3조를 참조하시기 바랍니다.



2.1 사용자의 등록 조건

제3조에 규정된 경우를 제외하고 플랫폼에 등록할 수 있는 사용자들은 엄격하게 전문적인 목적으로만 플랫폼을 이용할 것을 약정하는 면허를 소지한 수의사로서, (a) 관련 법률, 규칙 및 규정에 정해진바에 따라 관할하는 전문 규제 기관에 적법하게 등록된 면허 소지자로서 개별적·독립적으로 동물을 치료 및 수술하는 자연인 또는 (b) 관련 법률, 규칙 및 규정에 정해진바에 따라 관할 전문 규제 기관에 적법하게 등록된 면허 소지자로서 개별적·독립적으로 동물을 치료하고 수술하는 법인이 포함됩니다.

플랫폼에 처음 접속하면 사용자에게 수의사 계정을 생성하거나 기존의 로얄캐닌 계정(존재할 경우)에 로그인하도록 요구합니다 사용자는 새로운 계정을 생성하기 위하여 본인에 관한 진실하고 정확하며 완전한 정보를 제공하여야 합니다. 로그인 ID는 이메일 주소, 고객번호 또는 로얄캐닌이 사용자에게 제공한 여타 로그인 ID이며, 사용자는 새로운 비밀번호를 생성하여야 합니다.

사용자는 (a) 로얄캐닌에 제공하는 정보의 진실성, 정확성 및 완전성을 보장하며, 오류, 누락 및 업데이트 사항에 대한 전적인 책임을 지고, (b) 필요한 경우, 제공한 데이터 및 정보를 신속히 업데이트할 것을 약정하며, (c) 수의사 등록 및 면허가 취소될 경우, 로얄캐닌에게 이메일로 이러한 사실을 통지하고, 플랫폼 이용을 즉시 중단하여야 합니다.

소속 법인을 대신하여 플랫폼에 등록하는 자연인의 경우, 이를 위한 권한이 있음을 보증합니다. 그렇지 않을 경우, 해당 자연인은 관련 법인 및 로얄캐닌에 의해 소추에 대한 책임을 부담합니다.



2.2 수의사 계정을 통한 플랫폼 접속

사용자는 일반 약관을 수락하는 즉시 (a) 로얄캐닌이 제공한 사용자 개인의 로그인 ID 및 비밀번호(사용자가 보관하여함)를 사용하여 플랫폼에 접속할 수 있고, (b) 사용자의 로그인 ID 및 비밀번호가 허용되지 않은 제3자에게 공개되거나 이들에 의해 사용되는 것을 방지하기 위하여 사용자 로그인 ID 및 비밀번호의 기밀성, 보안 및 올바른 사용을 보장하는 데 필요한 모든 주의를 기울이고, (c) 다른 사람이 사용자의 로그인 ID 및 비밀번호를 사용하거나 사용자의 수의사 계정을 통해 수행하는 작업에 대하여 전적인 책임을 집니다. 수의사 계정에 대한 접근 및/또는 수의사 계정을 이용한 데이터 전송은 사용자의 전적인 책임하에 해당 계정의 소유자에 의해 이루어진 것으로 간주됩니다. 사용자의 비밀번호 및/또는 로그인 ID가 부정하게 이용된 경우, 사용자는 가능한 한 신속히 이를 로얄캐닌에 서면으로 통보하여야 합니다.

계정 소유주가 법인인 경우, 동물병원의 사용자들에게 수의사 계정에 대한 접근권한을 부여할 수 있는 계정 관리자가 지정됩니다. 동물병원에서 수의사로 진료를 하고 있는 자연인만이 플랫폼 접근권한을 부여받을 수 있습니다. 단, 예외적으로 동물병원의 다른 직원들도 수의사의 엄격한 감독 및 책임하에 오직 수의사를 대신하여 플랫폼에 접속할 수 있습니다.

수의사 계정의 소유자는 수의사 계정 이용에 대한 전적인 책임을 지며, 사용자가 플랫폼을 적절히 이용하고 약관을 준수할 것을 약정함을 진술 및 보장합니다.



2.3 수의사의 독립성

로얄캐닌은 사용자가 수의학 및 직업윤리와 관련된 수의사의 의무에 관한 규칙을 존중하고, 특히 자신의 독립적이고 객관적인 전문적 판단을 유지하도록 허용할 것을 약정합니다.



제3조: 수의학과 학생들의 플랫폼 등록 및 이용

제2조를 제한하지 아니하고, 수의학과 학생들의 플랫폼 접속 및 이용은 본 조항에 따라 전적으로 규율됩니다.

수의학과 학생들은 로얄캐닌으로부터 직접 권한을 부여받거나 계정 관리자의 허가를 받아 계정 관리자의 감독하에 플랫폼에 접속할 수 있습니다.

수의학과 학생들은 자신의 개인적인 용도 또는 정보나 교육용으로만 플랫폼을 이용할 수 있습니다. 수의학과 학생들은 반려동물 소유자들에게 진단을 내리거나 추천 배식방법을 제공하기 위하여 플랫폼을 이용할 수 없으나, 인턴십의 일환으로 수의사의 허가 및 감독하에 플랫폼을 이용할 경우 추천 배식방법을 제공할 수 있습니다. 수의사는 수의학과 학생들의 플랫폼 이용에 대하여 전적인 책임을 집니다.

로얄캐닌은 수의학과 학생의 플랫폼 이용 및 이를 통해 제공된 자문에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.



제4조: 플랫폼 제공 서비스



4.1 서비스 접근 및 이용

사용자는 언제든지 자신의 전적인 책임하에 수의사의 의료 서비스 제공을 규율하는 관련 법률, 규칙 및 규정에 따라 서비스의 일부 또는 전부를 이용 또는 이용하지 않을 자유가 있습니다.

각 서비스에 대한 설명은 해당 서비스의 개별 약관에 제공되어 있습니다.

서비스의 이용은 각 서비스에 적용되는 일반 약관 및 개별 약관에 의해 규율됩니다.

각 사용자는 서비스에 접속하여 이를 이용하기 전에 서비스를 위한 일반 약관 및 개별 약관을 수락해야 합니다.

수의사 계정에서의 서비스 접속 및/또는 이용은 수의사 계정을 소유한 수의사의 허가를 받아 해당 수의사의 완전한 책임하에 이루어진 것으로 간주됩니다.

플랫폼은 계속해서 변화하는 시스템이므로 사용자는 서비스 접속 또는 이용이 업데이트나 유지보수와 같은 기술적인 이유로 일시 중단될 수 있음을 인정합니다. 로얄캐닌은 서비스 중단에 대한 책임을 지지 않습니다.



4.2 서비스의 변경

플랫폼에서 이용 가능한 서비스는 언제든지 변경 또는 중단될 수 있습니다. 로얄캐닌은 단독 재량에 따라 서비스를 변경하거나 특정 서비스를 폐지 또는 대체하거나 새로운 서비스를 제공할 수 있습니다. 서비스를 폐지 또는 대체할 경우, 로얄캐닌은 사용자들이 플랫폼상의 개별 정보를 다운로드하는 데 필요한 조치를 취할 수 있도록 서비스의 일부 또는 전부의 폐지/대체에 대하여 합리적으로 통지하기 위하여 노력할 것입니다.

로얄캐닌은 서비스의 일부 또는 전부를 변경 또는 폐지에 대하여 책임을 지지 않습니다.



제5조: 서비스의 적절한 이용

사용자는 오로지 전문적인 목적으로만 서비스를 이용해야 하며, 수의사의 의료 서비스 제공을 규율하는 관련 법률, 규칙 및 규정(특히 직업윤리 및 책임 관련 규칙)을 엄격히 준수하고 개별 약관에 규정된 서비스 내용에 따라야 합니다.

사용자는 정상적이고 합리적인 조건에 따라 서비스를 이용하고, 플랫폼에 정확하고 완전한 최신 사용자 콘텐츠를 제공할 것을 약정합니다.

사용자는 반려동물의 영양 및/또는 건강 추적(health tracking)과 관련하여 플랫폼이 자동으로 제공하는 권장사항 및/또는 데이터가 수정되어야 한다고 판단할 경우(개별 약관에 따라 그러한 수정이 가능한 경우), 자신의 전적인 책임하에 수의사의 반려동물에 대한 정밀검진, 독립적이고 전문적인 판단 및 수의사의 의료 서비스 제공을 규율하는 관련 법률, 규칙 및 규정에 따라 그러한 수정을 할 수 있습니다.

플랫폼을 통해 반려동물 소유자와 정보 또는 데이터(추천 배식방법 포함)를 공유하는 경우, 사용자는 자신의 전적인 책임하에 완전히 독립적으로 정보 또는 데이터를 공유합니다.

또한, 사용자는 한국 법률에 반하거나 한국의 공공질서, 제3자의 권리, 제3자의 직업윤리규칙 또는 로얄캐닌의 이미지 또는 권리를 침해하는 여하한 성격의 행위나 행동(특히, 다운로드, 전송, 유포, 편집, 보급 및 출판을 포함하되 이에 한정되지 아니함)을 하지 않을 것을 약정합니다.

플랫폼을 사용함에 있어 사용자는 (a) 컴퓨터 바이러스나 소프트웨어, 컴퓨터, 서비스 또는 온라인 통신장비의 기능을 방해, 파괴, 왜곡 또는 제한하도록 고안된 여타 코드 또는 컴퓨터 프로그램을 포함하거나 구성하는 정보 및 데이터를 의도적으로 다운로드, 업로드, 유포 또는 전송하거나 (b) 허위 정보 또는 불법이거나 부적절하거나 부당한 콘텐츠를 의도적으로 다운로드, 업로드, 유포 또는 전송하거나 (c) 플랫폼 및 서비스를 통해 교환되는 정상적인 데이터 흐름을 방해, 둔화, 차단 또는 변경하거나 (d) 플랫폼 또는 서비스의 일부를 상업 목적으로 복제, 복사, 판매, 교환, 재판매 또는 이용하지 않을 것을 (포함하되 이에 한정하지 아니하고) 약정합니다.



제6조: 기간 및 해지

본 약관은 사용자가 수락한 시점부터 무기한 유효합니다.

각 당사자는 어떠한 사유(아래 명시된 부정행위에 의한 해지의 경우는 제외함)로든 상대방 당사자에게 이메일 등 서면으로 14일 전에 사전 통지함으로써 약관을 해지할 수 있습니다.

일방당사자가 여하한 사유로 약관을 해지하는 경우, 로얄캐닌은 플랫폼에 대한 사용자의 접근권한을 해지할 것입니다.



제7조: 요금

로얄캐닌은 사용자에게 플랫폼 이용에 대한 대가를 청구하지 않습니다. 그러나 로얄캐닌은 기존 또는 장래의 특정 서비스 이용에 대한 요금을 해당 서비스를 규율하는 개별 약관에 따라 수의사 계정 소유주에 부과할 수 있습니다.



제8조: 책임



8.1 로얄캐닌의 책임

로얄캐닌은 플랫폼 및 서비스에 대한 접근성 및 영구적이고 적절한 기능을 보장하지 않으며, 사용자는 이를 인정하고 수락합니다. 기술적인 이유로 플랫폼 및/또는 서비스의 일부 또는 전부가 중단될 수 있습니다.

로얄캐닌은 인터넷 상의 트래픽 혼잡, 인터넷 서비스 제공자의 서비스 불이행, 인적 또는 전기적 오류, 악의적 개입, 소프트웨어 또는 하드웨어 고장 및/또는 불가항력 등을 포함하되 이에 한정되지 아니하는 기술적 결함, 문제 또는 이유로 플랫폼 및/또는 서비스의 일부 또는 전부를 이용할 수 없는 경우, 어떠한 책임도 지지 않습니다.

로얄캐닌은 사용자가 플랫폼에 제공한 건강 정보를 기반으로 반려동물의 영양 및 건강 상태와 관련된 정보 및 조언을 서비스를 통해 제공합니다. 이러한 정보 및 조언은 첫번째 권장사항으로 제공되는 것이며, 어떠한 경우에도 수의사의 독립적이고 전문적인 지식, 판단 및 진단을 대체해서는 안 됩니다. 로얄캐닌은 정보 및 조언이 부적절하거나 반려동물의 건강 상태가 플랫폼에 제공된 정보 및 조언과 일치하지 않는 경우에 대하여 책임을 지지 않습니다.

로얄캐닌은 플랫폼 또는 서비스에 대한 접근 또는 접근 불가, 플랫폼 또는 특정 서비스 이용 또는 이용 불가, 또는 서비스의 전부 또는 일부 기능 또는 기능 불가를 포함하되 이에 한정되지 아니한 어떠한 이유로든 플랫폼 및/또는 서비스로 인하여 사용자 및 반려동물 소유자가 겪을 수 있는 직접적, 간접적 또는 특별 손해(데이터 손실, 재정적 손실, 일실이익, 기회의 손실)에 대하여 책임을 지지 않습니다. 이는 특히 부정확한 콘텐츠 또는 추천 배식방법, 오류, 전송 속도 저하 또는 중단, 데이터 손실, 소실 또는 변경, 여하한 출처의 컴퓨터 바이러스, 제3자 침입 등으로 인한 손해에 특히 적용됩니다.

로얄캐닌은 사용자가 자신의 전적인 책임하에 사실관계를 완전히 인지하여 제공한 사용자 콘텐츠와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

로얄캐닌은 제품의 가격 및 프로모션이나 이와 관련된 정보를 지정, 수정 및 개시하는 등을 포함하여, 이에 국한되지않고 어떠한 방식으로든 반려동물 주인들에게 판매하는 제품의 판매 가격 및 프로모션 등을 통제하거나, 이에 접근하거나 혹은 이에 대해 책임을 지지 않습니다.

8.2 사용자의 책임

사용자는 (a) 수의사 직업윤리를 규율하는 법적 구속력이 있는 관련 규칙의 준수, (b) 플랫폼 등록 및 서비스 이용에 대한 결정, (c) 반려동물의 질병 및 건강 상태의 진단 및 치료(오직 수의사만이 반려동물을 검사 및 치료할 수 있음), (d) 반려동물 소유자와 플랫폼에서 서비스의 일환으로 제공된 특정 정보 또는 권장 사항의 공유, (e) 플랫폼에 업로드된 (i) 반려동물, 그 특성, 의료 기록 및 건강 상태와 관련된 데이터 및 정보, (ii) 반려동물 소유자와 관련된 데이터 및 정보 및 (iii) 해당하는 경우 서비스의 일환으로 플랫폼에서 자동으로 제공 또는 계산한 무료 설명 및 데이터 수정을 포함하되 이에 한정되지 아니하는 사용자 콘텐츠의 정확성 및 신뢰성, (f) 반려동물 소유자와 자체적으로 체결한 계약의 이행,

(g) 보호자에게 판매된 제품에 적용되는 판매 가격 및 프로모션의 정의 및 관리, 보호자에게 가격 및 프로모션 관련 정보 제공,

(h) 추천 배식방법 등 플랫폼 또는 서비스에서 제공한 정보로 인하여 반려동물 소유자 또는 제3자가 입은 직접적 및/또는 간접적 손해에 대한 전적인 책임을 부담합니다.

사용자는 (a) 사용자의 행위 또는 플랫폼 또는 서비스 이용으로 인하여 또는 그 결과로서 어떠한 자(반려동물 소유자를 포함함)가 제기한 소송, 절차, 청구, 불만 또는 요구에 대하여 로얄캐닌을 면책하고, 손해를 입지 않도록 하고 방어해야 하며, (b) 이러한 맥락에서 사용자와 반려동물 소유자 사이의 계약 체결, 이행 및/또는 해지와 관련하여 법원의 결정에 의해 로얄캐닌이 지불해야 할 수 있는 모든 비용, 변호사 및 전문가 수임료 및 모든 손해를 부담(로얄캐닌이 사용자에게 손해를 청구할 권리를 침해하지 아니함)할 것을 약정합니다.



제9조: 지식재산권



9.1 로얄캐닌의 콘텐츠

플랫폼 및 콘텐츠(사용자 콘텐츠를 제외한 텍스트, 이미지, 영상, 데이터베이스, 음성, 사진, 상호, 로고, 상표 등)와 관련된 모든 지식재산권은 로얄캐닌 및/또는 그 계열사의 재산으로 유지되거나 제3자가 당사에 허여한 라이선스 및/또는 권한의 대상이 됩니다.

사용자는 플랫폼 및 콘텐츠를 약관에 따라 이용할 권한만을 보유합니다. 사용자는 반려동물 소유자와 공유할 수 있는 콘텐츠를 제외한 플랫폼 및 콘텐츠의 일부를 로얄캐닌의 사전 서면 동의 없이 복제하거나 대중에 공개하거나 이행, 출판 또는 수정할 수 없습니다.



9.2 사용자 콘텐츠

사용자는 플랫폼 이용의 일환으로 사용자 콘텐츠를 업로드할 수 있습니다. 사용자는 로얄캐닌 및 그 계열사가 서비스 제공과 관련된 어떠한 이유로든 사용자 콘텐츠를 이용할 수 있도록 관련 지식재산권의 전체 존속기간 동안 로열티가 없는 비독점적인 전세계적 라이선스를 허여합니다. 또한, 로얄캐닌은 제3자에게 플랫폼을 홍보 및 광고할 목적으로 사용자 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

사용자는 사용자 콘텐츠에 대한 지식재산권이나 프라이버시권을 포함한 제3자 권리가 없음을 진술 및 보증합니다. 이에 따라, 사용자는 로얄캐닌의 라이선스 범위 내 사용자 콘텐츠 이용과 관련하여 로얄캐닌을 제3자의 청구 또는 법적 조치로부터 면책, 방어하고 손해를 입지 않도록 해야 합니다.



제10조: 개인정보보호



10.1 반려동물 소유자의 개인정보

사용자는 서비스의 일환으로 특히 반려동물 모니터링 및 병원 관리를 보장하고 추천 배식방법과 같은 중요한 정보를 반려동물 소유자와 공유하기 위하여 플랫폼을 통해 반려동물 소유자에 관한 특정 개인정보를 수집 및 처리할 수 있습니다.

이러한 맥락에서, 그리고 사용자와 로얄캐닌 각각이 본 약관에 따라 취득 또는 공유되는 개인정보의 관리자로 간주될 수 있다는 이해를 바탕으로 다음 사항이 적용됩니다.



1. 사용자 및 로얄캐닌은 공동 관리자(Joint Controller)로서 행위하지 않습니다.



2. 사용자가 시스템에 저장한 반려동물 소유자의 개인정보와 관련하여는 사용자가 해당 정보의 처리 및 보관을 로얄캐닌에 위탁한 것으로 봅니다.

- 로열캐닌은 위탁업무 수행을 위하여 필요한 범위 내에서 개인정보를 처리하며, 위탁 업무를 수행하기 위한 목적 외의 목적으로 개인정보를 처리하지 않습니다.

- 로열캐닌은 관계 법령에 따라 개인정보의 안전성 확보를 위한 조치를 준수합니다.

-로열캐닌은 위탁 업무 수행을 위한 목적 범위 내에서 개인정보의 처리를 제3자에 재위탁할 수 있으며, 로열캐닌의 수탁업체 리스트는 개인정보 처리방침을 참고하시기 바랍니다.

-사용자는 위탁 업무와 관련한 범위 내에서 로열캐닌에게 개인정보 관리 현황을 문의할 수 있습니다.

-사용자 및 로얄캐닌은 각자가 책임을 부담하는 영역에서 개인정보 처리 관련 법령을 위반하여 상대방에게 손해를 가한 경우, 그 손해를 배상해야 합니다. 다만, 고의 또는 중과실로 인한 것이 아닌 경우에는 그러하지 않습니다.



3.사용자 및 로얄캐닌은 각각 본 약관에 따른 정보 처리 의무와 관련한 정보보호법령을 완전히 준수할 것을 보장합니다. Mars 정보처리방침(https://www.mars.com/about/policies-and-practices/data-processing은 이러한 요건 준수 여부를 확인하기 위한 체크리스트로 사용될 수 있습니다.



4.사용자 및 로얄캐닌은 상대방이 정보보호법령에 따른 정보보호의무를 위반하도록 하는 행위를 하지 않습니다.



5.사용자 및 로얄캐닌이 상대방을 지원할 수 있는 위치에 있을 경우, 필요하다면 상대방이 정보보호법령을 준수할 수 있도록 합리적으로 지원합니다.



6.사용자는 정보보안사고가 발생하였음을 알거나, 발견하거나, 합리적으로 의심하게 되는 경우, 이를 즉시 로얄캐닌에 통지합니다.



사용자는 반려동물 소유자로부터 개인정보를 수집하는 당사자로서, 로얄캐닌 및/또는 관련 제3자로부터 개인정보를 수집 및 제공하고, 로얄캐닌 및/또는 관련 제3자가 자신을 대신하여 개인정보를 처리 및 이용하도록 허용하는 데 필요한 모든 권리, 동의 및 법적 근거가 있음을 진술, 보증 및 약정합니다. 사용자가 반려동물 소유자로부터 개인정보를 수집하여 플랫폼에 공유하기 위해서는 반려동물 소유자의 동의가 있어야 합니다. 사용자는 개인정보를 수집, 이용 및 공유할 합법적인 권리가 없는 경우 로얄캐닌을 면책해야 합니다.

사용자는 로얄캐닌을 대리하여 반려동물 소유자의 개인정보를 이용해서는 안 되며, 사용자가 개인정보를 이용한 것과 관련하여 반려동물 소유자의 청구 또는 법적 조치가 발생하는 경우에는 로얄캐닌을 면책하고 방어하며 손해를 입지 않도록 해야 합니다.

사용자를 대신하여 플랫폼에서 반려동물 소유자의 개인정보를 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 개인정보처리방침(Privacy Statement)을 참조하십시오(https://www.mars.com/privacy-policy-korea).



10.2 사용자의 개인정보

사용자의 개인정보는 Mars 개인정보 처리방침 (Mars Privacy Policy)에 따라 처리됩니다 (https://www.mars.com/privacy-policy-korea)



10.3 한국 사용자를 위한 추가 조항

본 수의사 서비스 웹사이트(“웹사이트”)를 이용하는 이용자가 한국에 거주하고 있는 경우, 위의 개인정보 처리방침과 더불어 아래에 명시된 조건이 적용되며, 본 조의 규정이 Mars 개인정보 처리방침 본문(https://www.mars.com/privacy-policy-korea/)과 상충될 경우 본 조가 우선하여 적용됩니다.



개인정보 수집항목

성명, 전자우편 주소, 국가, 비밀번호, 고객ID, 자동 수집 항목(예: 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보, 자료 접근, 마지막 로그인 날짜 및 시간 등 웹 사이트 이용 기록).



수집 및 이용 목적

회원 서비스 이용을 위한 본인 확인 및 회원 자격 확인, 회원 서비스 제공, 회원 가입 및 회원 관리, 중복가입 방지, 위법 또는 무단 사용 방지, 불만/민원의 처리, 분쟁에 대한 대응 등 회사와의 일반적인 커뮤니케이션



보유 및 이용 기간

수집된 개인정보는 회원 탈퇴시까지 보유 및 이용됩니다. 다만 아래와 같은 관련 법률에 따라 개인정보 보존이 요구될 경우, 법률에서 정한 기간과 목적에 따라 보유될 수 있습니다.



● 항목: 상업장부(회계장부 및 대차대조표 등), 영업에 관한 중요 서류(각종 계약서 포함)

관련 법령: 상법

보유 기간: 10년



● 항목: 거래에 관한 장부 및 증빙서류, 세금계산서 또는 영수증

관련 법령: 국세기본법, 법인세법, 부가가치세법

보유 기간: 5년



개인정보의 제3자 제공

회사는 현재 이용자의 개인 정보를 제 3 자에게 제공하지 않습니다.



개인정보의 처리 위탁

당사는 개인정보 처리방침에 명시된 서비스의 제공을 위해서 아래와 같은 수탁자들에게 귀하의 개인정보를 처리위탁하고 있습니다.

수탁자 위탁하는 업무의 내용

수탁자 위탁하는 업무의 내용 ROYAL CANIN SAS [웹사이트 운영 및 유지]



개인정보의 국외 이전

당사는 아래와 같이 개인정보를 국외에 이전하고 있습니다.



개인정보를 이전받는 자의 명칭 (정보관리책임자의 연락처) 개인정보가 이전되는 국가 개인정보의 이전일시 및 이전방법 이전되는 개인정보의 항목 이전받는 자의 개인정보 이용목적 이전받는 자의 개인정보 보유·이용 기간 ROYAL CANIN SAS (privacy@effem.com) 유럽, 독일/아일랜드(백업) [정보통신망을 통하여 수시로] [상기 기재 항목 일체] [웹사이트 운영 및 유지] [회원탈퇴시까지]





안전성 확보 조치에 관한 사항



당사는 개인정보의 안전성 확보를 위해서 아래와 같은 조치를 취하고 있습니다.

• 관리적 조치: 내부관리계획 수립·시행, 직원에 대한 정기 개인정보 보호교육;

• 기술적 조치: 개인정보처리시스템 등의 접근권한 관리, 암호화기술 등을 이용한 보안조치;

• 물리적 조치: 시스템 서버의 대외 보안 및 관리.



개인정보의 파기절차 및 파기방법

회사는 개인정보 처리 목적이 달성되거나 개인정보의 보유기간이 경과한 경우 해당 개인정보를 복구 또는 복원되지 아니하는 방법으로 지체 없이 파기합니다. 전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 복원할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 영구 삭제되며, 그 외에 인쇄물은 분쇄기로 분쇄하거나 소각하여 파기됩니다.



연락처

한국의 개인정보 보호책임자는 귀하의 개인정보에 대한 일반적인 감독업무를 수행하고 있습니다. 개인정보 보호책임자의 성명 및 개인정보 보호업무 및 관련 고충사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처는 아래와 같습니다.



한국의 개인정보 보호책임자

성명 : 최지희

직책 : CFO

연락처 : 02-569-3285, jihee.choi@royalcanin.com



당사 서비스 이용 과정에서 발생한 개인 정보 보호 관련 문의, 불만, 피해 구제 등은 PC 및 / 또는 개인정보 보호업무를 담당하는 부서로 문의하실 수 있습니다.



제11조: 보험

사용자는 지급능력이 있다고 알려진 보험회사의 보험에 가입하였으며, 전체 약관 기간 동안 충분한 금액의 전문직배상책임보험에 가입하였음을 인정합니다. 해당 보험은 반드시 모든 유형의 손해(물리적, 물질적, 무형 또는 결과적 여부와 무관함)를 보장해야 합니다.

요청이 있는 경우, 사용자는 언제든지 로얄캐닌에 보험 증명서를 제공해야 합니다.



제12조: 비밀유지

사용자는 사용자의 작위 또는 과실에 의하지 아니하고 적절한 방법으로 공지의 영역에 해당하거나 추천 배식방법과 같이 반려동물 소유자와 공유할 수 있는 정보를 제외하고, 로얄캐닌 및 플랫폼과 관련된 모든 정보를 엄격히 비밀로 유지할 것을 약정합니다. 사용자는 동물병원 및 협력업체가 이러한 의무를 이행하도록 필요한 조치를 취할 것입니다.

사용자의 비밀유지 의무는 플랫폼 이용 기간 및 약관 종료 후 5년 동안 적용됩니다.



제13조: 약관의 변경

사용자는 로얄캐닌이 개발한 플랫폼이 혁신적인 시스템이며, 특정 기능을 추가, 대체 또는 제거하기 위해 발전될 수 있음을 인정하고 이에 동의합니다.

로얄캐닌은 약관을 언제든지 개정할 수 있는 권리를 보유합니다.

사용자가 약관 개정 이후 최초로 로그인하는 경우, 개정된 약관을 읽고 검토할 기회가 주어지며, 해당 약관을 (i) 수락하거나 또는 (ii) 거절할 수 있습니다. 사용자가 개정된 약관을 거절하는 경우, 플랫폼에 대한 사용자의 접근이 비활성화되며, 사용자는 더 이상 서비스를 이용할 수 없게 됩니다.



제14조: 최종 규정



14.1: 일반 사항

로얄캐닌이 약관의 어떠한 조항도 이용 또는 이행하지 않더라도 사용자는 이를 권리 포기로 해석해서는 안 됩니다.

14.2: 당사자들의 독립성

사용자 및 로얄캐닌은 자신의 명의로 전적인 책임을 지며 행위하는 독립적인 주체입니다. 사용자는 플랫폼 상에서 자신의 책임하에 완전히 자율적으로 행위함이 명시되어 있습니다.

14.3: 준거법 및 관할권

약관은 수의사가 의료 서비스 제공을 위해 면허를 취득한 대한민국 법률에 의거하여 규율됩니다.

약관의 해석, 체결 또는 해지와 관련하여 발생한 로얄캐닌과 사용자 간의 분쟁이 우호적으로 해결될 수 없는 경우에는, 부수적 청구 또는 보증이 존재하거나 피고가 다수인지의 여부와 상관없이, 서울중앙지방법원을 관할법원으로 하여 해결하여야 합니다.







별첨1



영양학적 추천: 동물병원 직원들이 각 반려동물의 특성에 가장 적합한 영양 조건을 찾을 수 있도록 정확한 일일 배식 및 배합량(mix feeding)을 제공

반려동물 모니터링: 체중 감량 프로그램 진행시 반려동물의 상태를 추적하고, 만성질환의 경우 임상 데이터를 모니터링하며, 예측 알고리즘을 통해 질병을 예방하기 위하여 수의사에게 영양과 관련된 디지털 시스템을 제공

동물병원 직원들을 위한 지식: 동물병원 직원들의 반려동물에 대한 지식 향상에 도움이 될 모든 과학 정보를 기사, 이러닝, 웨비나 및 잡지(예: 임상저널 포커스)를 통해 공유



