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강아지 건식사료

생후 2개월 이후부터 10개월 까지 어린 소형견(성견 시 체중 10kg 미만)에게 급여

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제공 중인 사이즈

800 gg 800

2 kgkg 2

4 kgkg 4

8 kgkg 8

적정 급여량이란?

제품 상세정보

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제품효과

건강한 면역기능 유지에 도움

비타민 E 및 C를 포함한 과학적인 영양 배합을 통해 강아지의 건강한 면역기능 유지에 도움

건강한 두뇌 발달에 도움

오메가3 지방산(DHA)이 풍부해 강아지의 두뇌 발달과 조기 훈련 중 학습에 도움

마이크로바이옴* 활성화에 도움

소화기 건강을 위한 장내 미생물 균형에 도움을 주는 프리바이오틱스(MOS) 및 소화흡수율이 매우 높은 단백질을 함유 *MICROBIOME, 장내 미생물

영양정보