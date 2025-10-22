사용한 원료의 명칭

육분 (닭, 오리), 쌀, 동물성 지방 (닭, 오리), 옥수수, 밀 글루텐, 사탕무박, 동물성 유도단백질(닭, 칠면조), 옥수수 글루텐, 혼합광물질류 합제, 대두유, 어유, 프락토올리고당, 해조유(DHA의 원료), 가수분해 효모(만난올리고당의 원료) (0.20%), 효모 추출물(베타글루칸의 원료), 금잔화 추출물(루테인의 원료), 프로비타민A(베타카로틴), 아미노산제 합제, 비타민 A, 비타민 D3, 철, 요오드, 구리, 망간, 아연, 셀레늄, 제올라이트, 유카추출물, 소르빈산칼륨, 항산화제 ※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.