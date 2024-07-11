Бомбейская

Бомбейские кошки — милые, нежные и отзывчивые животные. Из них получаются отличные компаньоны — умные и ласковые.
Черно-белое изображение взрослой бомбейской кошки

О бомбейской кошке

Бомбейская кошка уживается с людьми, ведущими активный образ жизни, и обычно отлично ладит со всеми членами семьи. Бомбейская кошка сочетает в себе черты двух кошек — покладистый характер и крепкое здоровье американской короткошерстной с общительным, любознательным и ласковым нравом бурманской.

Кошки этой породы очень активны и проявляют интерес ко всему, что происходит вокруг. Бомбейские кошки очень общительны и не любят оставаться в одиночестве. Если вы отсутствуете дома большую часть дня, то следует завести кошку другой породы.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Умные / Ласковые / Общительные / Уравновешенные / Активные

Основные факты

Не требует интенсивного ухода за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Не следует оставлять в одиночестве
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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