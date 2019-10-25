Анализ крови у кошки

Один из лучших способов диагностики состояния здоровья кошки — анализ крови.

В зависимости от цели исследования и оцениваемых при лабораторных исследованиях параметров анализы крови делятся на общие и биохимические.

Общий клинический анализ крови — одно из первых обследований, которое должен назначить ветеринар. Обработка этого анализа не требует использования редких реагентов и может быть выполнена в любой клинике, где есть микроскоп.

При общем анализе крови происходит подсчет количества клеток крови (эритроцитов и лейкоцитов), оценивается соотношение объема эритроцитов к объему плазмы крови, определяется количество гемоглобина (белка, ответственного за перенос молекул кислорода в ткани организма).

Несмотря на видимую простоту исследования, правильная оценка результатов позволяет не только быстро установить диагноз, выявить скрытые патологии, но и подчас определяет стратегию лечения. Общий анализ крови может показать наличие воспаления, развитие ряда опухолей, нарушение функционирования кроветворной системы, анемию.

Для данного исследования берут кровь из вены, размещают биоматериал в специальной пробирке, где содержится вещество, препятствующее свертываемости, и либо сразу направляют на исследование, либо помещают в холодильник. Срок хранения биоматериала в холодильнике не должен превышать 24 часов. Анализ рекомендуется повторить.

В таблице ниже мы привели показатели значений показателей у здоровой кошки:





Биохимический анализ крови, в отличие от общего клинического анализа, позволяет оценить химический состав крови и уровень содержания в ней белка, глюкозы, мочевины, холестерина, ферментов.

Так как прием пищи и использование лечебных препаратов может изменить на определенный отрезок времени биохимию крови и исказить результаты анализа, кровь на этот анализ берут у животного обязательно натощак.

Объем полученной крови сразу же маркируют и передают на исследование. По результатам биохимического анализа крови можно определить функциональное состояние печени, поджелудочной и щитовидной железы, почек, сердца, наличие некроза, опухоли и даже беременности.

В случае, если кошка серьезно больна, биохимический анализ крови повторяют, но не в полном объеме, а лишь относительно показателей, которые характеризуют течение данного заболевания.

Во время и после забора крови сотрудник ветеринарной клиники должен соблюдать меры антисептики. Как правило, подобные исследования не несут опасности для здоровья животного, и кошка переносит их легко.