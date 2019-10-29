Проблемы кормления кошки

Здоровое сбалансированное питание важно для любого домашнего животного по многим причинам. Но иногда кошки теряют аппетит и едят меньше, чем нужно для поддержания здоровья, или их пищевое поведение деформируется и они начинают грызть и вовсе несъедобные вещи. Попробуем разобраться, почему так происходит.

Почему моя кошка отказывается есть?

Кошка перенесла медикаментозное лечение.

Не стоит волноваться, многие лекарства снижают обоняние, а следовательно и аппетит. Скорее всего, в обозримом будущем кошка начнет нормально питаться, но если состояние отказа от еды затянется, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Возможно, кошка заболела.

У домашних животных, как и у людей, отсутствие аппетита может означать развивающуюся болезнь. Если вы замечаете и другие симптомы — обязательно обратитесь к ветеринару.

У кошки стресс.

Он может быть вызван переездом или долгим отсутствием хозяев, например, если вы уехали в отпуск, оставив ключ от квартиры друзьям, чтобы они кормили вашего кота. В таком случае, он начинает меньше есть, но это временное снижение аппетита и волноваться не стоит.

Если состояние затягивается, нужно проконсультироваться у ветеринара и перевести на специальную диету при стрессовых ситуациях и в период адаптации.

Она привередлива в еде.

В таком случае стоит постепенно перевести ее на другой корм, учитывая следующие нюансы:

размер крокетов должен быть удобным для пережевывания,

не стоит давать корм, от которого у кошки ранее были проблемы — скорее всего она откажется,

кошке может не нравиться запах или состав корма.

Попробуйте постепенно включить в её рацион специальные корма для привередливых в еде кошек. Например, ROYAL CANIN® Exigent 33 Aromatic Attraction.

Другие естественные причины отказа от еды:

Смена зубов. В такой период многие животные ненадолго отказываются от еды, что является нормальным пищевым поведением.

Течка. В этот период для всех кошек характерно снижение аппетита.

Жара. Когда животному жарко, оно может потреблять меньше пищи.

Кошка сыта. Возможно, ее подкармливают ваши родственники. Обратите на это внимание.

Какие нарушения пищевого поведения бывают у кошек?

Анорексия или полный отказ от еды.

Её признаки проявляются у кошек после серьезных стрессовых ситуаций, как для психики животного, так и для его организма. Например, после помещения в госпиталь или переезда на новое место жительства.

Что делать? Обычно, в таких случаях помогает медикаментозное лечение, но ни в коем случае не давайте его вашей кошке без консультации у ветеринара.

Извращенный аппетит

или жевание шерсти и других несъедобных продуктов. Многие специалисты выделяют три основных причины, почему кошки жуют шерсть, хлопок и даже синтетику:

их привлекает аромат ланолина,

они ищут запах человеческого пота,

это проявление затянувшегося периода сосания.

Но причины могут быть и другими. Они пока плохо изучены зоопсихологами и ветеринарными врачами.

Что делать? Замечено, что эти привычки исчезают, если у животного есть доступ к растениям и корм с повышенным содержанием клетчатки.

Также вы можете корректировать поведение вашей кошки, оставляя рядом с шерстяными вещами предметы с резким запахом и неприятным вкусом. Обратитесь в ветеринарную клинику или аптеку за специально созданного для этого препаратами для отпугивания. С их помощью животное свяжет свой неприятный вкусовой опыт с жеванием этих препаратов и вскоре отучится от этого.