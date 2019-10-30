Здоровье питомца — очень важная тема для каждого владельца домашних животных. Выбирая котенка, принося в дом «пушистый комочек», каждый хозяин желает долгой и здоровой своему питомцу. Но, несмотря на все усилия, иногда поддерживать здоровье питомца на высоте бывает очень сложно — в основном из-за так называемых наследственных заболеваний.

Существует огромное разнообразие наследственных заболеваний, с которыми, к сожалению, может столкнуться любой владелец кошки. Одно из таких заболеваний — поликистоз.

У поликистоза, к сожалению, очень неблагоприятный прогноз. Медленно прогрессируя, заболевание разрушает почки животного, приводя к почечной недостаточности и гибели кошки.

Процесс разрушения почечной ткани происходит из-за увеличения в размере и разрастания кист, образующихся еще до рождения особи. Со временем происходит нарушение строения и функций почечных канальцев. Почечная ткань замещается полостями, в которых образуется жидкость.

Специфичных признаков у болезни нет, так что определить наличие поликистоза помогут специальные анализы

Важно отметить, что поражение почек носит двусторонний характер, то есть поражаются сразу обе почки, в отличие от других кистозный заболеваний. Эти кисты по прошествии некоторого времени увеличиваются до больших размеров, замещают ткани почек, что приводит к дисфункции этого жизненно важного органа.

Как понять, что кошка больна?

Симптомами поликистоза являются потеря животным аппетита, истощение, потребление большого количества воды, вялость. Более специфичных признаков нет, так что определить наличие поликистоза помогут специальные анализы, которые можно пройти в ветеринарной клинике.

К сожалению, точно определить наличие именно поликистоза бывает достаточно сложно. Для установления диагноза используют рентгенологическое обследование, а самым удобным вариантом будет проведение УЗИ. Диагностировать поликистоз у котенка возможно с возраста 4 недель. Обязательно стоит провести генетический тест ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Увы, прогноз у этого заболевания неблагоприятный. Средняя продолжительность жизни кошки с поликистозом, по сравнению с другими животными, уменьшается (хотя известны случаи, когда кошки проживают достаточно долгую жизнь).

Считается, что склонность к заболеванию может варьироваться среди пород. Так, представители персидской и экзотической короткошерстной пород чаще страдают этим недугом, чем кошки других пород.

Профилактикой заболевания является правильная племенная программа с выводом кошек с кистами в почках из разведения. Что касается лечения, то определенных специфических методов нет. Животному назначается терапия, предназначенная для животных с почечной недостаточностью.