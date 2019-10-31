Почему нельзя кормить кошку со стола?

Человек и кошка уже давно делят один кров, живут в одних стенах — и не питаются за одним столом. Некоторые спросят: почему это нельзя кормить кошку едой, которую едят люди? «Ведь кошка же просит! А не хотела бы — не просила. И вообще, кошка же точно чувствует еду и продукты, вредного себе не попросит!» — можно услышать от сердобольных хозяев. Но не так все просто.

Конечно, каждый хозяин домашних животных знает, как сложно бывает отказать питомцу в угощении со стола. Истории про полные грусти собачьи глаза, жалующихся на голод кошек, вцепившиеся в прутья решетки крошечные крысиные лапки и многие-многие другие можно услышать от владельцев домашних животных в избытке.

Конечно, питомцы претендуют на пищу с хозяйского стола. Но стоит ли удовлетворять их просьбы? Однозначное «нет». Как бы трудно ни было отказать питомцу, человек должен думать о здоровье своей кошки в первую очередь.

Ветеринарные врачи и специалисты-фелинологи категорически не рекомендуют кормить кошек со стола. Многие хозяева домашних животных и не догадываются, что продукты с человеческого стола могут не просто не подходить их питомцам, но и представлять серьезную опасность для здоровья животных.

Если и при наличии подходящего корма животное продолжает попрошайничать, это скорее проблема зоопсихологического характера: кошка требует внимания

Например, кошкам противопоказано употребление шоколада, а поедание томатов, лука или чеснока может привести к серьезным отравлениям и даже летальному исходу. При приготовлении пищи человек использует масла, заправки, соусы, специи, различные добавки, которые могут неблагоприятно отразиться на работе желудочно-кишечного тракта животных. Маринованные, консервированные продукты могут вызвать сильные отравления и аллергии. Не стоит полагаться на то, что кошка несколько раз уже попробовала «запретный плод» и все обошлось без осложнений. Аллергены имеют свойство накапливаться и проявляться через какое-то время.

Содержать кошку на пище домашнего приготовления , конечно же, возможно: мясо, птица, рыба всегда порадуют хищника. Но главное, что любому животному необходимо здоровое и сбалансированное питание. Не каждый владелец кошки найдет время и возможность для приготовления «правильного» домашнего корма, который отвечал бы потребностям животного в полной мере.

Безответственное отношение к кормлению кошки может привести к серьезным негативным последствиям (так, например, при постоянном кормлении рыбой или морепродуктами у животного может развиться мочекаменная болезнь).

Сегодня зоорынок предлагает огромное количество товаров для животных, в том числе специальные корма. Разнообразные корма разработаны специально для кошек различных пород, разного возраста, пола, активности и состояния здоровья. Подобрать подходящий корм для питомца не представляет никакой сложности.

Если и при наличии подходящего корма животное продолжает попрошайничать, это скорее проблема зоопсихологического характера: когда кошка требует внимания. Тогда стоит насыпать кошке корм на кухне непосредственно перед трапезой человека или во время приема пищи, чтобы показать, что корм для питомца уже готов к употреблению и кошка ничем не обделена.