Как помочь котенку оставаться в форме

В течение первого года жизни котенок быстро растет и набирает вес по мере развития скелета и мышц. Тем не менее важно следить, чтобы набор веса не был чрезмерным, так как ожирение у кошек может вызывать проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Каким должен быть рацион котят?

Пищевые потребности котенка отличаются от потребностей взрослой кошки, так как молодым животным требуется больше энергии для растущего организма. Сначала котенок получает все необходимое из материнского молока и постепенно прибавляет в весе. Когда вы начнете переводить котенка на твердый корм, выберите корм, который содержит все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья.

У котенка всего 500 вкусовых рецепторов по сравнению с 9 000 у человека, поэтому текстура и запах корма для котенка важнее, чем вкус. Выбирайте корм для вашего маленького питомца по форме и аромату. Ежедневно давайте котенку рекомендованное количество корма, разбивая его на небольшие порции в течение дня или оставляя весь объем в миске, чтобы котенок мог самостоятельно регулировать частоту кормлений. Обязательно учтите два других обязательных требования: наличие свежей воды и тихое место для кормления.

Котята, в отличие от людей, не нуждаются в разнообразном рационе, поэтому старайтесь не кормить их разными видами корма. Блюда с вашего стола не всегда содержат все необходимые питательные вещества и могут способствовать увеличению веса, расстройству пищевого поведения, а также развитию привычки выпрашивать корм. Если вам нужно изменить рацион котенка, делайте это постепенно, так как его пищеварительной системе нужно время, чтобы привыкнуть к новому корму.

Как контролировать вес котенка?

Помимо выбора подходящего корма, вы можете контролировать вес своего котенка, наблюдая за его поведением, особенно в течение первых 12 месяцев жизни. Прежде чем котенок начнет есть твердый корм, взвешивайте его каждый день. Он должен стабильно набирать вес, и если это не так, вам следует проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы выяснить, нужно ли вам дополнить рацион своего питомца молоком для котят.

Примерно с двухмесячного возраста котенка необходимо взвешивать каждую неделю или один раз в две недели, чтобы отслеживать его развитие. Наибольший прирост веса наблюдается в возрасте четырех-пяти месяцев, когда котята прибавляют в среднем по 100 г в неделю.