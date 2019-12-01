Как помочь котенку оставаться в форме
В течение первого года жизни котенок быстро растет и набирает вес по мере развития скелета и мышц. Тем не менее важно следить, чтобы набор веса не был чрезмерным, так как ожирение у кошек может вызывать проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.
Каким должен быть рацион котят?
Пищевые потребности котенка отличаются от потребностей взрослой кошки, так как молодым животным требуется больше энергии для растущего организма. Сначала котенок получает все необходимое из материнского молока и постепенно прибавляет в весе. Когда вы начнете переводить котенка на твердый корм, выберите корм, который содержит все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья.
У котенка всего 500 вкусовых рецепторов по сравнению с 9 000 у человека, поэтому текстура и запах корма для котенка важнее, чем вкус. Выбирайте корм для вашего маленького питомца по форме и аромату. Ежедневно давайте котенку рекомендованное количество корма, разбивая его на небольшие порции в течение дня или оставляя весь объем в миске, чтобы котенок мог самостоятельно регулировать частоту кормлений. Обязательно учтите два других обязательных требования: наличие свежей воды и тихое место для кормления.
Котята, в отличие от людей, не нуждаются в разнообразном рационе, поэтому старайтесь не кормить их разными видами корма. Блюда с вашего стола не всегда содержат все необходимые питательные вещества и могут способствовать увеличению веса, расстройству пищевого поведения, а также развитию привычки выпрашивать корм. Если вам нужно изменить рацион котенка, делайте это постепенно, так как его пищеварительной системе нужно время, чтобы привыкнуть к новому корму.
Как контролировать вес котенка?
Помимо выбора подходящего корма, вы можете контролировать вес своего котенка, наблюдая за его поведением, особенно в течение первых 12 месяцев жизни. Прежде чем котенок начнет есть твердый корм, взвешивайте его каждый день. Он должен стабильно набирать вес, и если это не так, вам следует проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы выяснить, нужно ли вам дополнить рацион своего питомца молоком для котят.
Примерно с двухмесячного возраста котенка необходимо взвешивать каждую неделю или один раз в две недели, чтобы отслеживать его развитие. Наибольший прирост веса наблюдается в возрасте четырех-пяти месяцев, когда котята прибавляют в среднем по 100 г в неделю.
Ваш котенок уже переведен с материнского молока на «твердый корм», но следует убедиться, может ли он самостоятельно регулировать свои пищевые привычки или вам нужно ему помочь. В природе кошки едят часто и понемногу, от 15 до 17 раз в сутки, малыми порциями, как днем, так и ночью.
Насыпьте котенку суточную порцию корма и наблюдайте за его поведением. Если он будет съедать по нескольку кусочков и периодически возвращаться к миске в течение дня, вы можете продолжить выдавать ему весь дневной рацион сразу. Если же он съедает весь корм сразу, вам лучше разделить суточную норму на несколько частей и выдавать их котенку постепенно в течение дня, чтобы избежать переедания и выпрашивания корма.
При установлении режима кормления нужно учитывать образ жизни котенка. Если ваша кошка не выходит на улицу или ведет малоподвижный образ жизни, ее потребности в энергии будут ниже, чем у кошки, которая постоянно гуляет. Если кошка стерилизована, для нее выше вероятность появления избыточного веса, так как после операции потребности животного в энергии снижаются, а аппетит, напротив, возрастает, что может привести к формированию жировых отложений.
Развития ожирения у кошки можно избежать, скорректировав совместно с ветеринарным врачом объем суточного рациона и поддерживая физическую активность вашего питомца — либо выпуская его на улицу, либо играя с ним дома.
Хотя ожирение — распространенная проблема у кошек, его можно избежать путем корректировки рациона, подобрав вид и нормы кормления с учетом образа жизни вашего животного. Если у вас есть вопросы, поговорите со своим ветеринарным врачом — он сможет вам помочь.
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