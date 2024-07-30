Ageing 12+
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для стареющих кошек в возрасте от 12 лет.
Доступные размеры
50g
400g
2kg
4kg
Стимулирует аппетит
У некоторых кошек с возрастом ухудшается сенсорное восприятие запаха и вкуса, что приводит к снижению потребления пищи. Рацион Ageing 12+ помогает стимулировать аппетит зрелых кошек благодаря высокой вкусовой привлекательности и особой двойной текстуре крокет, облегчающей разгрызание.
Комплекс для поддержания здоровья стареющих кошек
Рацион содержит запатентованный* комплекс антиоксидантов, в т.ч. ликопен, а также омега-3 жирные кислоты для поддержания всех систем организма в процессе старения. *Франция, патент № ЕР1146870.
Здоровье почек
Рацион способствует поддержанию здоровья почек благодаря умеренному уровню содержания фосфора.
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|42 г
|52 г
|60 г
|68 г
|нормальный вес (сухой корм + влажный корм Royal Canin ageing 12+)
|23 г + 1 пауч
|33 г + 1 пауч
|41 г + 1 пауч
|50 г + 1 пауч
|лишний вес
|33 г
|41 г
|48 г
|54 г
|лишний вес (сухой корм + влажный корм Royal Canin ageing 12+)
|15 г + 1 пауч
|22 г + 1 пауч
|29 г+ 1 пауч
|36 г + 1 пауч