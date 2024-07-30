Aroma Exigent
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек, привередливых к аромату корма, в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.
Доступные размеры
50g
400g
800g
2kg
4kg
10kg
Чувствительность к аромату
Некоторых привередливых кошек больше всего привлекает рыбный аромат корма. Aroma Exigent разработан таким образом, чтобы стимулировать естественные предпочтения таких кошек.
Оптимальный вес
Адаптированная калорийность рациона помогает поддерживать идеальный вес привередливых кошек.
Соответствие индивидуальным предпочтениям
У каждой кошки есть свои естественные предпочтения при выборе корма: ароматический профиль, разнообразие текстур и форм крокет или уровень содержания протеина. Компания Royal Canin разработала 3 разные формулы для удовлетворения потребностей даже самых привередливых кошек.
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|недостаточный вес
|52 г
|64 г
|75 г
|-
|нормальный вес
|44 г
|54 г
|63 г
|72 г
|лишний вес
|-
|43 г
|50 г
|57 г