СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ROYAL CANIN® Digest Sensitive в соусе – высокоусвояемое питание для кошек с чувствительной пищеварительной системой. Белки LIP в составе способствуют уменьшению запаха фекалий. Высокая усвояемость ROYAL CANIN® Digest Sensitive в соусе обеспечивает получение кошкой разнообразных нутриентов в нужных количествах. Низкий уровень жиров помогает поддерживать оптимальный, здоровый вес. Формула ROYAL CANIN® Digest Sensitive поддерживает здоровье мочевыделительной системы благодаря адаптированному содержанию минеральных веществ. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Digest Sensitive выпускается также в виде сухого корма Digestive Care. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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