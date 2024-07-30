Digestive Care
Сухой корм для кошек
Некоторые кошки испытывают трудности с перевариванием корма. Это может привести к появлению неоформленного стула. Другие кошки едят слишком быстро, что может вызывать срыгивание корма. Адаптированное питание поможет нормализовать пищеварение. Специально подобранные форма и текстура крокет снизят риск срыгивания. Digestive Care предназначен для кошек с чувствительной пищеварительной системой в возрасте от 1 до 12 лет.
Доступные размеры
50g
400g
2kg
4kg
10kg
Проблемы пищеварения
Страдает ли ваша кошка повышенной чувствительностью желудочно-кишечного тракта? Повышенная чувствительность желудочно-кишечного тракта может привести к увеличению объема фекалий и снижению их качества, свидетельствующем о плохом пищеварении. С другой стороны, слишком быстрое заглатывание может привести к срыгиванию пищи.
Пищеварительный уход
Легкое переваривание: в состав корма Digestive Care входят белки с высокой усвояемостью (L.I.P.*). Корм содержит смесь пребиотиков (фруктоолигосахаридов) и клетчатки (в том числе подорожника), благотворно влияющих на кишечную флору и стимулирующих кишечный транзит. (*L.I.P.: белки с коэффициентом усвояемости выше 90 %, обеспечивающие безопасность пищеварения и качество стула.) -Стимуляция разгрызания: крокеты Digestive Care обладают торической формой, вынуждающей кошку есть медленнее и тщательно разгрызать продукт, что способствует лучшему перевариванию.
Доказанный результат / -49 % / снижение объема фекалий / за 10 дней / высокоусвояемые белки / пребиотики (fos) и подорожник
при использовании исключительно корма digestive care эффект заметен уже через 10 дней: объем фекалий понижается на 49%* за счет лучшего переваривания и усвоения пищи.*Внутреннее исследование компании Royal Canin, 2014 г. - Эффективность указана по сравнению с обычным профилактическим кошачьим кормом.
Здоровая мочевыделительная система
Разработан для поддержания нормальной работы мочевыделительной системы взрослой кошки за счет сбалансированного содержания минералов.
|Вес кошки
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Нормальный вес
|43 г
|53 г
|62 г
|70 г
|Избыточный вес
|34 г
|42 г
|49 г
|56 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Для кошек с повышенной чувствительностью желудочно-кишечного тракта характерно увеличение объема и ухудшения консистенции фекалий, что также может свидетельствовать о проблемах пищеварения. Точно сбалансированная формула ROYAL CANIN® Digestive Care поддерживает здоровье органов пищеварения благодаря специально разработанному комплексу нутриентов и особым характеристикам крокет. ROYAL CANIN® Digestive Care содержит высокоусвояемые белки (L.I.P.), легко переваривающиеся, что положительно влияет на здоровье кошки в целом. Кроме того, в состав ROYAL CANIN® Digestive Care включен комплекс пребиотиков и клетчатки (в частности, семя подорожника), который поддерживает баланс микрофлоры кишечника и оптимизирует кишечный транзит. Белки высокого качества способствуют поддержанию мышечной массы и нормализации стула кошки. Кольцевидная форма крокет ROYAL CANIN® Digestive Care снижает риск заглатывания воздуха при кормлении и последующего срыгивания. Клинические испытания подтвердили: ROYAL CANIN® Digestive Care дает результат уже через 10 дней применения. Благодаря улучшению работы ЖКТ объем стула снижается на 49%.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Digestive Care выпускается также в форме влажного продукта в соусе. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.