СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Для кошек с повышенной чувствительностью желудочно-кишечного тракта характерно увеличение объема и ухудшения консистенции фекалий, что также может свидетельствовать о проблемах пищеварения. Точно сбалансированная формула ROYAL CANIN® Digestive Care поддерживает здоровье органов пищеварения благодаря специально разработанному комплексу нутриентов и особым характеристикам крокет. ROYAL CANIN® Digestive Care содержит высокоусвояемые белки (L.I.P.), легко переваривающиеся, что положительно влияет на здоровье кошки в целом. Кроме того, в состав ROYAL CANIN® Digestive Care включен комплекс пребиотиков и клетчатки (в частности, семя подорожника), который поддерживает баланс микрофлоры кишечника и оптимизирует кишечный транзит. Белки высокого качества способствуют поддержанию мышечной массы и нормализации стула кошки. Кольцевидная форма крокет ROYAL CANIN® Digestive Care снижает риск заглатывания воздуха при кормлении и последующего срыгивания. Клинические испытания подтвердили: ROYAL CANIN® Digestive Care дает результат уже через 10 дней применения. Благодаря улучшению работы ЖКТ объем стула снижается на 49%.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Digestive Care выпускается также в форме влажного продукта в соусе. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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