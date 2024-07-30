Hairball Care (в соусе)
Влажный корм для кошек
Хэйрболл кэа: влажный корм для взрослых кошек. HAIRBALL CARE кусочки в соусе разработан для кошек старше 1 года, склонных в образованию волосяных комочков в пищеварительном тракте.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Выведение волосяных комочков
Разработан для облегчения выведения проглоченной шерсти за счет стимуляции кишечного транзита.
Поддержка идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса.
Здоровье пищеварительной системы
Высокая усвояемость.
|Вес кошки
|Только влажный корм
|ИЛИ
|Смешанное кормление
|пакетиков
|1 пакетик + грамм сухого корма
|3 кг
|2 + 1/2
|28 г
|4 кг
|3 + 1/4
|38 г
|5 кг
|3 + 3/4
|48 г
|6 кг
|4 + 1/4
|57 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Шерсть, проглатываемая кошкой при уходе за собой, иногда образует волосяные комочки в пищеварительном тракте. Небольшое количество шерсти обычно выводится без последствий, но если ее много, это может приводить к проблемам. Именно поэтому мы разработали ROYAL CANIN® Hairball Care в соусе. Продукт облегчает выведение проглоченной шерсти из пищеварительного тракта, стимулируя кишечный транзит. Кроме того, благодаря пониженному содержанию жиров (2,7%) ROYAL CANIN® Hairball Care в соусе помогает кошке поддерживать оптимальный вес. Незаменимые жирные кислоты снабжают ее необходимой энергией. Оптимальное пищеварение обеспечивается за счет включения пищевой клетчатки в оптимальных количествах. ROYAL CANIN® Hairball Care в соусе поддерживает баланс кишечной флоры и нормальную моторику органов ЖКТ. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Hairball Care выпускается также в виде сухого корма. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.