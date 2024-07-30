СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Шерсть, проглатываемая кошкой при уходе за собой, иногда образует волосяные комочки в пищеварительном тракте. Небольшое количество шерсти обычно выводится без последствий, но если ее много, это может приводить к проблемам. Именно поэтому мы разработали ROYAL CANIN® Hairball Care в соусе. Продукт облегчает выведение проглоченной шерсти из пищеварительного тракта, стимулируя кишечный транзит. Кроме того, благодаря пониженному содержанию жиров (2,7%) ROYAL CANIN® Hairball Care в соусе помогает кошке поддерживать оптимальный вес. Незаменимые жирные кислоты снабжают ее необходимой энергией. Оптимальное пищеварение обеспечивается за счет включения пищевой клетчатки в оптимальных количествах. ROYAL CANIN® Hairball Care в соусе поддерживает баланс кишечной флоры и нормальную моторику органов ЖКТ. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Hairball Care выпускается также в виде сухого корма. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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