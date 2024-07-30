Indoor 7+

Indoor 7+

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 7 до 12 лет. Проживание в помещении.

Доступные размеры

400g

1.5kg

3.5kg

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Поддержание жизненной энергии

Чтобы помочь кошке справиться с первыми признаками старения, INDOOR 7+ обогащен особыми питательными веществами, в том числе полифенолами зеленого чая, витамином C, ЭПК и ДГК.

Ослабление запаха испражнений

Высокопереваримые протеины помогают уменьшить объем и запах испражнений.

Здоровье почек

Рацион способствует поддержанию здоровья почек благодаря адаптированному уровню содержания фосфора.

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>При первых признаках старения взрослым кошкам, постоянно живущим в помещении, для поддержания оптимального здоровья особенно важно получать полноценное сбалансированное питание. <p>ROYAL CANIN® Indoor 7+ предназначен для кошек старше 7 лет, постоянно живущих в помещении, и разработан с учетом потребностей таких кошек в питательных веществах.<p>ROYAL CANIN® Indoor 7+ обогащен полифенолами зеленого чая, витамином C, Омега-3 жирными кислотами ЭПК и ДГК. Эти специально подобранные нутриенты помогают поддерживать здоровье кошки при первых признаках старения.<p>Продукт содержит особые высокоусвояемые белки (L.I.P.), нормализующие пищеварение и способствующие уменьшению не только объема, но и запаха фекалий.<p>Для поддержания работы мочевыделительной системы взрослому животному необходимы особые нутриенты. Именно они включены в состав корма ROYAL CANIN® Indoor 7+. С возрастом ухудшается способность почек выводить фосфор, поэтому важно ограничивать его поступление с пищей.В ассортимент гаммы ROYAL CANIN® Indoor входят и другие формулы для кошек, постоянно живущих в помещении:<p>Indoor 27<p>Indoor Appetite Control,<p>Indoor Long Hair. <p>Выберите оптимальный рацион с учетом возраста, образа жизни и типа шерсти вашей кошки.

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