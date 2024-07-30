СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>При первых признаках старения взрослым кошкам, постоянно живущим в помещении, для поддержания оптимального здоровья особенно важно получать полноценное сбалансированное питание. <p>ROYAL CANIN® Indoor 7+ предназначен для кошек старше 7 лет, постоянно живущих в помещении, и разработан с учетом потребностей таких кошек в питательных веществах.<p>ROYAL CANIN® Indoor 7+ обогащен полифенолами зеленого чая, витамином C, Омега-3 жирными кислотами ЭПК и ДГК. Эти специально подобранные нутриенты помогают поддерживать здоровье кошки при первых признаках старения.<p>Продукт содержит особые высокоусвояемые белки (L.I.P.), нормализующие пищеварение и способствующие уменьшению не только объема, но и запаха фекалий.<p>Для поддержания работы мочевыделительной системы взрослому животному необходимы особые нутриенты. Именно они включены в состав корма ROYAL CANIN® Indoor 7+. С возрастом ухудшается способность почек выводить фосфор, поэтому важно ограничивать его поступление с пищей.В ассортимент гаммы ROYAL CANIN® Indoor входят и другие формулы для кошек, постоянно живущих в помещении:<p>Indoor 27<p>Indoor Appetite Control,<p>Indoor Long Hair. <p>Выберите оптимальный рацион с учетом возраста, образа жизни и типа шерсти вашей кошки.

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