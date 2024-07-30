Indoor 7+
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 7 до 12 лет. Проживание в помещении.
Доступные размеры
400g
1.5kg
3.5kg
Поддержание жизненной энергии
Чтобы помочь кошке справиться с первыми признаками старения, INDOOR 7+ обогащен особыми питательными веществами, в том числе полифенолами зеленого чая, витамином C, ЭПК и ДГК.
Ослабление запаха испражнений
Высокопереваримые протеины помогают уменьшить объем и запах испражнений.
Здоровье почек
Рацион способствует поддержанию здоровья почек благодаря адаптированному уровню содержания фосфора.
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|45 г
|55 г
|65 г
|73 г
|нормальный вес (сухой корм + пауч Royal Canin Instinctive 7+)
|27 г + 1 пауч
|37 г + 1 пауч
|46 г + 1 пауч
|55 г + 1 пауч
|лишний вес
|36 г
|44 г
|52 г
|59 г
|лишний вес (сухой корм + пауч Royal Canin Instinctive 7+)
|18 г + 1 пауч
|26 г + 1 пауч
|33 г + 1 пауч
|40 г + 1 пауч
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>При первых признаках старения взрослым кошкам, постоянно живущим в помещении, для поддержания оптимального здоровья особенно важно получать полноценное сбалансированное питание. <p>ROYAL CANIN® Indoor 7+ предназначен для кошек старше 7 лет, постоянно живущих в помещении, и разработан с учетом потребностей таких кошек в питательных веществах.<p>ROYAL CANIN® Indoor 7+ обогащен полифенолами зеленого чая, витамином C, Омега-3 жирными кислотами ЭПК и ДГК. Эти специально подобранные нутриенты помогают поддерживать здоровье кошки при первых признаках старения.<p>Продукт содержит особые высокоусвояемые белки (L.I.P.), нормализующие пищеварение и способствующие уменьшению не только объема, но и запаха фекалий.<p>Для поддержания работы мочевыделительной системы взрослому животному необходимы особые нутриенты. Именно они включены в состав корма ROYAL CANIN® Indoor 7+. С возрастом ухудшается способность почек выводить фосфор, поэтому важно ограничивать его поступление с пищей.В ассортимент гаммы ROYAL CANIN® Indoor входят и другие формулы для кошек, постоянно живущих в помещении:<p>Indoor 27<p>Indoor Appetite Control,<p>Indoor Long Hair. <p>Выберите оптимальный рацион с учетом возраста, образа жизни и типа шерсти вашей кошки.