Instinctive 7+ Gravy
Влажный корм для кошек
Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для зрелых кошек в возрасте от 7 лет.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Комплекс для поддержания жизненных сил
Помогает поддерживать жизненные силы благодаря эксклюзивному комплексу антиоксидантов.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
Здоровье почек
Адаптированное содержание фосфора.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм
|2 + 1/4
|3
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Indoor 7 +
|26 г + 1 пауч
|36 г + 1 пауч
|45 г +1 пауч
|54 г + 1 пауч
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Продукт «ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе» разработан специально для кошек старше 7 лет с учетом их особых потребностей в питательных веществах.<p>С возрастом физическая активность кошек естественным образом снижается. Для поддержания энергии и активности в состав ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе включен особый комплекс антиоксидантов.<p>Кроме того, со временем могут измениться вкусовые предпочтения животного – ваша кошка может начать отказываться от корма, который раньше ела с удовольствием. Поэтому «ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе» имеет особый макронутриентный профиль, который интуитивно выбирают кошки в зрелом возрасте.<p>Благодаря умеренному содержанию фосфора продукт «ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе» способствует поддержанию функции почек.<p>Для удовлетворения индивидуальных потребностей каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive 7+ выпускается также в виде кусочков в желе.