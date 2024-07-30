Instinctive 7+ Gravy

Instinctive 7+ Gravy

Влажный корм для кошек

Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для зрелых кошек в возрасте от 7 лет.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

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Комплекс для поддержания жизненных сил

Помогает поддерживать жизненные силы благодаря эксклюзивному комплексу антиоксидантов.

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

Здоровье почек

Адаптированное содержание фосфора.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Продукт «ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе» разработан специально для кошек старше 7 лет с учетом их особых потребностей в питательных веществах.<p>С возрастом физическая активность кошек естественным образом снижается. Для поддержания энергии и активности в состав ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе включен особый  комплекс антиоксидантов.<p>Кроме того, со временем могут измениться вкусовые предпочтения животного – ваша кошка может начать отказываться от корма, который раньше ела с удовольствием. Поэтому «ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе» имеет особый макронутриентный профиль, который интуитивно выбирают кошки в зрелом возрасте.<p>Благодаря умеренному содержанию фосфора продукт «ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе» способствует поддержанию функции почек.<p>Для удовлетворения индивидуальных потребностей каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive 7+ выпускается также в виде кусочков в желе.

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