Instinctive 7+ Gravy

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Продукт «ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе» разработан специально для кошек старше 7 лет с учетом их особых потребностей в питательных веществах.<p>С возрастом физическая активность кошек естественным образом снижается. Для поддержания энергии и активности в состав ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе включен особый комплекс антиоксидантов.<p>Кроме того, со временем могут измениться вкусовые предпочтения животного – ваша кошка может начать отказываться от корма, который раньше ела с удовольствием. Поэтому «ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе» имеет особый макронутриентный профиль, который интуитивно выбирают кошки в зрелом возрасте.<p>Благодаря умеренному содержанию фосфора продукт «ROYAL CANIN® Instinctive 7+ в соусе» способствует поддержанию функции почек.<p>Для удовлетворения индивидуальных потребностей каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive 7+ выпускается также в виде кусочков в желе.

Читать больше