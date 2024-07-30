Instinctive Gravy

При выборе рациона для кошки важно обеспечить ее необходимыми питательными веществами, при этом удовлетворив ее пищевые предпочтения. Для здоровой и активной жизни необходим правильный корм, при этом важно, чтобы он нравился кошке. Корм ROYAL CANIN® Instinctive в соусе разработан в соответствии с макронутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым взрослыми кошками. Тщательно отобранные ингредиенты обеспечивают высокую вкусовую привлекательность продукта. Благодаря включению в его состав необходимых витаминов, аминокислот и минеральных веществ продукт сбалансирован и хорошо усваивается. При разработке корма принималась в расчет не только его вкусовая привлекательность, но и его способность поддерживать нормальный вес животного и здоровье его мочевыделительной системы. ROYAL CANIN® Instinctive в соусе содержит оптимальное количество калорий и обеспечивает длительное чувство насыщения благодаря сбалансированному соотношению белков и клетчатки. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive выпускается также в форме кусочков в желе и в форме паштета.