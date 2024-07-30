СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Уходу за шерстью кошки приходится уделять особое внимание. Особенно это касается длинношерстных животных. Однако обеспечение кошки всеми необходимыми питательными веществами обязательно поможет кошке раскрыть потенциал красоты: шерсть станет более блестящей и шелковистой. Для продукта ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе характерно высокое содержание жирных кислот омега-3 и омега-6, способствующих блеску шерсти и здоровью кожи. ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе также помогает кошке поддерживать оптимальный вес благодаря низкому содержанию жиров и оптимальному уровню белков, способствующих сохранению и росту мышечной массы. Здоровье и функция мочевыделительной системы также поддерживаются благодаря ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Intense Beauty выпускается также в виде сухого корма. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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