Intense Beauty (в соусе)
Влажный корм для кошек
Интенс бьюти: влажный корм для взрослых кошек. Для обновления и поддержания здоровья клеток кожи и шерсти требуются разнообразные питательные вещества. Продукт INTENSE BEAUTY мелкие кусочки в соусе обеспечивет оптимальный нутриентный баланс, необходимый для красоты шерсти и тонуса кожи взрослым кошкам в возрасте от 1 до 7 лет.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
24 x 85g
Здоровая кожа и шерсть омега 3 и 6
Способствует поддержанию красоты шерсти, особенно благодаря наличию жирных кислот Омега 3 и Омега 6.
Поддержание идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
|Вес кошки
|Только влажный корм
|ИЛИ
|Смешанное кормление
|пакетиков
|1 пакетик + грамм сухого корма
|3 кг
|2
|20 г
|4 кг
|2 + 1/2
|29 г
|5 кг
|2 + 3/4
|38 г
|6 кг
|3 + 1/4
|46 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Уходу за шерстью кошки приходится уделять особое внимание. Особенно это касается длинношерстных животных. Однако обеспечение кошки всеми необходимыми питательными веществами обязательно поможет кошке раскрыть потенциал красоты: шерсть станет более блестящей и шелковистой. Для продукта ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе характерно высокое содержание жирных кислот омега-3 и омега-6, способствующих блеску шерсти и здоровью кожи. ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе также помогает кошке поддерживать оптимальный вес благодаря низкому содержанию жиров и оптимальному уровню белков, способствующих сохранению и росту мышечной массы. Здоровье и функция мочевыделительной системы также поддерживаются благодаря ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Intense Beauty выпускается также в виде сухого корма. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.