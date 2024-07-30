Oral Care

Oral Care

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, склонных к накоплению зубного налета и образованию зубного камня.

Доступные размеры

400g

1.5kg

3.5kg

8kg

Как рассчитать правильную порцию?
Найти продавца

Уменьшение образования зубного налета

Зубной камень образуется путем минерализации зубного налета при его контакте со слюной, что может привести к чувствительности десен. Гигиена ротовой полости играет важную роль в поддержании здоровья вашей кошки. Oral Care – это тщательно сбалансированная питательная формула, которая помогает поддерживать здоровье ротовой полости и способствует уменьшению образования зубного налета.

Двойное действие рациона

Механическое воздействие: специально разработанные для направленного действия размер, текстура и форма крокеты ORAL CARE побуждают кошку тщательнее разгрызать корм, это механическое воздействие создает ежедневный чистящий эффект, который помогает уменьшить образование налета на зубах. Химическое воздействие: формула обогащена "активным зубным агентом" (хелаторами кальция), который связывает кальций, содержащийся в слюне, и помогает ограничить минерализацию зубного налета.

Доказанная эффективность

Умненьшение образования зубного камнч на 59% после 28 дней кормления исключительно рационом Oral Care*. *Внутреннее исследование Royal Canin, 2005 г.: сравнение с контрольным рационом для взрослых кошек, не содержащим комлекс активных компонентов Oral Care, на наиболее уязвимых зубах.

Здоровье мочевыделительной системы

Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>ROYAL CANIN® Oral Care – тщательно сбалансированная формула, которая помогает сохранить здоровье полости рта кошек, снижая интенсивность образования зубного камня. <p>Продукт богат белками, поддерживает мышечную массу животных, прочность костей и здоровье зубов. ROYAL CANIN® Oral Care оказывает как механическое, так и химическое очищающее действие на зубы. <p>Размеры, форма и текстура крокет способствуют тщательному разгрызанию корма кошкой, обеспечивая ежедневную очистку зубов от налета. Кроме того, продукт содержит активные вещества (хелаторы кальция), которые связывают содержащийся в слюне кальций, препятствуя минерализации зубного налета. <p>Клинические испытания показали, через 28 дней кормления только ROYAL CANIN® Oral Care зубной камень образовывался на 59% менее активно.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt