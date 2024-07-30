Protein Exigent

Protein Exigent

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек, привередливых к питательности рациона, в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.

Доступные размеры

50g

400g

800g

2kg

4kg

10kg

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Чувствительность к питательности корма

Некоторых привередливых кошек больше всего привлекает высокий уровень содержания протеина в корме. Рацион Protein Exigent содержит уникальный баланс протеинов, жиров и углеводов специально для удовлетворения естественных предпочтений таких кошек.

Оптимальный вес

Адаптированная калорийность рациона помогает поддерживать идеальный вес привередливых кошек.

Соответствие индивидуальным предпочтениям

У каждой кошки есть свои естественные предпочтения при выборе корма: ароматический профиль, разнообразие текстур и форм крокет или уровень содержания протеина. Компания Royal Canin разработала 3 разные формулы для удовлетворения потребностей даже самых привередливых кошек.

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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