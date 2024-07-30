СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Некоторые кошки привередливы в питании и часто отказываются от предлагаемого им корма. Однако это поведение можно скорректировать, выбрав для животного здоровый и полезный рацион, в полной мере отвечающий его индивидуальным потребностям. Многих кошек привлекает разнообразие поедаемого корма. <p>Для удовлетворения их инстинктивных предпочтений был разработан продукт Savour Exigent, содержащий два взаимодополняющихвида крокет с разными составом и текстурой. Такое сочетание удовлетворит даже самый взыскательный аппетит. <p>Адаптированный уровень калорийности ROYAL CANIN® Savour Exigent поможет поддержать в норме вес взрослой кошки. Продукт подходит как для кошек, постоянно живущих в помещении, так и для животных, имеющих доступ на улицу. ROYAL CANIN® Savour Exigent стимулирует аппетит животных и обеспечивает их всеми питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья.

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