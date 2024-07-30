СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Сохранение кошкой веса, оптимального для ее возраста и породы – чрезвычайно важная, но иногда сложная задача. Однако Вам не придется снижать объем порций, чтобы вес кошки снизился, если Вы воспользуетесь продуктом, специально разработанным для этой цели с учетом меняющихся в период похудения потребностей животных. ROYAL CANIN® Ultra Light в соусе позволяет снизить спонтанное потребление калорий кошкой на 19%, чтобы помочь ей вернуть и затем сохранить оптимальную физическую кондицию. Продукт обогащен необходимыми питательными веществами, помогающими поддерживать обмен жиров. В период снижения веса огромное значение имеет сохранение мышечной массы кошки. Вот почему ROYAL CANIN® Ultra Light в соусе отличается высоким содержанием белка: это помогает кошке поддерживать мышечную массу без повышения потребления калорий – а следовательно, постоянно оставаться в хорошей физической форме. Продукт также содержит вещества, способствующие здоровью и нормальной работе мочевыделительной системы. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Ultra Light выпускается также в виде сухого корма Light Weight Care. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

Читать больше