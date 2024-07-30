Ultra Light (в соусе)
Влажный корм для кошек
Ультра лайт: влажный корм для взрослых кошек. При снижении веса иногда происходит также и потеря мышечной массы, если рацион кошки недостаточно богат белком. Высокое содержание белка в низкокалорийных кормах чрезвычайно важно для поддержания безжировой массы тела в ходе программы похудения. Продукт ULTRA LIGHT кусочки в соусе отличается пониженной калорийностью и предназначен для кошек в возрасте от 1 до 7 лет, склонных к избыточному весу.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Пониженная калорийность -19 %
Помогает сократить количество потребляемых калорий. Содержит L-карнитин.
Мышечная масса
Повышенное содержание белка.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
|Вес кошки
|Только влажный корм
|ИЛИ
|Смешанное кормление
|пакетиков
|1 пакетик + грамм сухого корма
|3 кг
|2 + 3/4
|30 г
|4 кг
|3 + 1/4
|41 г
|5 кг
|4
|51 г
|6 кг
|4 + 1/2
|61 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Сохранение кошкой веса, оптимального для ее возраста и породы – чрезвычайно важная, но иногда сложная задача. Однако Вам не придется снижать объем порций, чтобы вес кошки снизился, если Вы воспользуетесь продуктом, специально разработанным для этой цели с учетом меняющихся в период похудения потребностей животных. ROYAL CANIN® Ultra Light в соусе позволяет снизить спонтанное потребление калорий кошкой на 19%, чтобы помочь ей вернуть и затем сохранить оптимальную физическую кондицию. Продукт обогащен необходимыми питательными веществами, помогающими поддерживать обмен жиров. В период снижения веса огромное значение имеет сохранение мышечной массы кошки. Вот почему ROYAL CANIN® Ultra Light в соусе отличается высоким содержанием белка: это помогает кошке поддерживать мышечную массу без повышения потребления калорий – а следовательно, постоянно оставаться в хорошей физической форме. Продукт также содержит вещества, способствующие здоровью и нормальной работе мочевыделительной системы. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Ultra Light выпускается также в виде сухого корма Light Weight Care. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.