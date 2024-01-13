Diabetic
Влажный корм для кошек
Полноценный консервированный корм для кошек, предназначенный для регулирования потребления глюкозы (диабет). В корме понижено содержание быстроусваиваемых углеводов (тонкие ломтики в соусе).
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
1 x 85g
12 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Стабилизация уровня сахара в крови
Специальный состав, который помогает регулировать уровень сахара в крови после приема пищи у кошек, больных диабетом.
Низкое содержание крахмала
В корме понижено содержание крахмала.
Высокое содержание белка
У кошек, больных диабетом, важно сохранять мышечную массу.
Рекомендации по кормлению
При диабете важно поддерживать состав пищи и ее количество как можно более постоянными. Проконсультируйтесь, пожалуйста, об этом с вашим ветеринаром.
Состав: мясо и животные субпродукты, субпродукты растительного происхождения, злаки, минералы, масла и жиры. |
Добавки (на кг): Питательные добавки: Витамин D3: 270 МЕ, Е1 (Железо): 3 мг, E2 (Йод): 0,4 мг, E4 (Медь): 3 мг – E5 (Марганец): 0,8 мг, E6 (Цинк): 8 мг – Технологические добавки: Осадочный клиноптилолит: 1 г.
Аналитические компоненты: Аналитические компоненты: белок: 8,9% – жиры: 3,2% – зола: 1,7% – клетчатка: 1,1% – Влага: 82,5% – Существенные жирные кислоты: 0,54% – Общее содержание сахара: 1,3% – Крахмал: 1,2% – Источники углеводов: модифицированный кукурузный крахмал – рис.
|Вес кошки (кг)
|Худой
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный
|-
|-
|Граммы
|Баночек 410 г
|Граммы
|Баночек 410 г
|Граммы
|Баночек 410 г
|2
|195
|2 +1/2
|165
|2
|130
|1 +1/2
|2,5
|230
|2 +1/2
|190
|2
|155
|2
|3
|260
|3
|220
|2 +1/2
|175
|2
|3,5
|290
|3 +1/2
|245
|3
|195
|2 +1/2
|4
|320
|4
|270
|3
|215
|2 +1/2
|4,5
|350
|4
|290
|3 +1/2
|235
|3
|5
|375
|4 +1/2
|315
|3 +1/2
|250
|3
|5,5
|405
|5
|335
|4
|270
|3
|6
|430
|5
|355
|4
|285
|3 +1/2
|6,5
|455
|5 +1/2
|380
|4 +1/2
|300
|3 +1/2
|7
|480
|5 +1/2
|400
|4 +1/2
|320
|4
|7,5
|500
|6
|420
|5
|335
|4
|8
|525
|6
|440
|5
|350
|4
|8,5
|550
|6 +1/2
|460
|5 +1/2
|365
|4 +1/2
|9
|570
|6 +1/2
|475
|5 +1/2
|380
|4 +1/2
|9,5
|595
|7
|495
|6
|395
|4 +1/2
|10
|615
|7
|515
|6
|410
|5