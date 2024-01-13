Fibre Response
Сухой корм для кошек
RU - Корм сухой полнорационный для взрослых кошек
Доступные размеры
50g
400g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высокоусвояемых белков (L. I. P.* белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.
Облегчение кишечного транзита
Высокое содержание разных видов клетчатки (в том числе подорожника) улучшает кишечный транзит и размягчает фекалии у кошек, страдающих от запоров и низкой моторики кишечника.
EPA/DHA
Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) уменьшают кожные реакции и обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
|Вес кошки
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|39
|3/8
|33
|3/8
|-
|-
|3 кг
|52
|4/8
|44
|4/8
|-
|-
|4 кг
|64
|5/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|5 кг
|75
|6/8
|63
|5/8
|50
|4/8
|6 кг
|86
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|7 кг
|95
|1
|80
|7/8
|64
|5/8
|8 кг
|105
|1 1/8
|88
|1
|70
|6/8
|9 кг
|114
|1 1/4
|95
|1
|76
|6/8
|10 кг
|123
|1 3/8
|103
|1 1/8
|81
|7/8