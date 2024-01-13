Fibre Response

Fibre Response

Сухой корм для кошек

RU - Корм сухой полнорационный для взрослых кошек

Доступные размеры

50g

400g

2kg

4kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Безопасность пищеварительной системы

Сочетание высокоусвояемых белков (L. I. P.* белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.

Облегчение кишечного транзита

Высокое содержание разных видов клетчатки (в том числе подорожника) улучшает кишечный транзит и размягчает фекалии у кошек, страдающих от запоров и низкой моторики кишечника.

EPA/DHA

Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) уменьшают кожные реакции и обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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