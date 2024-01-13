Gastro Intestinal

Gastro Intestinal

Сухой корм для кошек

RU - Корм сухой полнорационный диетический для кошек

Доступные размеры

50g

400g

500g

2kg

4kg

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Безопасность пищеварительной системы

Сочетание высокоусвояемых белков (L. I. P.* белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.

Высокий уровень энергии

Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Повышенная вкусовая привлекательность

При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению

EPA/DHA

Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) уменьшают кожные реакции и обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА