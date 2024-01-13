Gastro Intestinal
Сухой корм для кошек
RU - Корм сухой полнорационный диетический для кошек
Доступные размеры
50g
400g
500g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высокоусвояемых белков (L. I. P.* белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.
Высокий уровень энергии
Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Повышенная вкусовая привлекательность
При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению
EPA/DHA
Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) уменьшают кожные реакции и обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника.
|Взрослые животные
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Вес кошки
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|-
|-
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|-
|-
|-
|-
|2 кг
|37
|3/8
|31
|2/8
|-
|-
|-
|-
|-
|3 кг
|50
|4/8
|42
|3/8
|-
|-
|-
|-
|-
|4 кг
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|-
|-
|-
|-
|5 кг
|72
|5/8
|60
|5/8
|48
|4/8
|-
|-
|-
|-
|6 кг
|82
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|-
|-
|-
|-
|7 кг
|91
|7/8
|76
|6/8
|61
|5/8
|-
|-
|-
|-
|8 кг
|100
|1
|84
|6/8
|67
|5/8
|-
|-
|-
|-
|9 кг
|109
|1
|91
|7/8
|73
|6/8
|-
|-
|-
|-
|10 кг
|117
|1 1/8
|98
|7/8
|78
|6/8
|-
|-
|-
|-
|Котята
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Вес взрослого животного
|Возраст (в месяцах)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|7
|-
|8
|-
|9
|-
|10.ноя
|-
|12
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|3 кг
|59
|4/8
|59
|4/8
|59
|4/8
|58
|4/8
|58
|4/8
|58
|4/8
|4 кг
|71
|5/8
|71
|5/8
|71
|5/8
|71
|5/8
|71
|5/8
|70
|5/8
|5 кг
|83
|6/8
|83
|6/8
|83
|6/8
|82
|6/8
|82
|6/8
|81
|6/8
|8 кг
|109
|1
|110
|1
|113
|1 1/8
|113
|1 1/8
|114
|1 1/8
|114
|1 1/8