Gastro Intestinal

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Показания:<ul> <li>Острая и хроническая диарея <li>Хроническое воспаление кишечника <li>Плохая переваримость и абсорбция питательных веществ <li>Пролиферация бактерий в тонком кишечнике <li>Колит <li>Гастрит <li>Заболевания печени (кроме печеночной энцефалопатии) <li>Восстановительный период после болезни <li>Анорексия</ul> <p>Противопоказания:<ul> <li>Печеночная энцефалопатия <li>Лимфангиэктазия – экссудативная энтеропатия <li>Панкреатит </ul> <p>Длительность курса применения: Для усиления регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при остром воспалительном процессе рекомендуется диетотерапия с минимальным сроком три недели. При хронических заболеваниях может потребоваться назначение диетического корма на протяжении всей жизни животного. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности. <p>Полезная информация: Белки с высокой степенью усвояемости снижают интенсивность чрезмерной ферментации в толстом отделе кишечника. Маннановые олигосахариды (МОС) стимулируют местный иммунитет в кишечном тракте. <p>Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

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