Gastro Intestinal
Влажный корм для кошек
Корм консервированный полнорационный диетический для кошек, рекомендуемый при острых расстройствах пищеварения. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
1 x 100g
12 x 100g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высокоусвояемых белков, пребиотиков, клетчатки и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.
Высокий уровень энергии
Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Повышенная вкусовая привлекательность
При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению.
EPA / DHA
Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) уменьшают кожные реакции и обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника.
|Вес кошки
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|г
|Паучей
|г
|Паучей
|г
|Паучей
|2 кг
|150
|1 1/2
|115
|1 1/4
|-
|-
|3 кг
|225
|2 1/4
|175
|1 3/4
|-
|-
|4 кг
|300
|3
|235
|2 1/4
|190
|2
|5 кг
|370
|3 3/4
|295
|3
|240
|2 1/2
|6 кг
|445
|4 1/2
|350
|3 1/2
|285
|2 3/4
|7 кг
|520
|5 1/4
|410
|4
|335
|3 1/4
|8 кг
|595
|6
|470
|4 3/4
|385
|3 3/4
|9 кг
|-
|-
|525
|5 1/4
|430
|4 1/4
|10 кг
|-
|-
|585
|5 3/4
|480
|4 3/4
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Показания:<ul> <li>Острая и хроническая диарея <li>Хроническое воспаление кишечника <li>Плохая переваримость и абсорбция питательных веществ <li>Пролиферация бактерий в тонком кишечнике <li>Колит <li>Гастрит <li>Заболевания печени (кроме печеночной энцефалопатии) <li>Восстановительный период после болезни <li>Анорексия</ul> <p>Противопоказания:<ul> <li>Печеночная энцефалопатия <li>Лимфангиэктазия – экссудативная энтеропатия <li>Панкреатит </ul> <p>Длительность курса применения: Для усиления регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при остром воспалительном процессе рекомендуется диетотерапия с минимальным сроком три недели. При хронических заболеваниях может потребоваться назначение диетического корма на протяжении всей жизни животного. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности. <p>Полезная информация: Белки с высокой степенью усвояемости снижают интенсивность чрезмерной ферментации в толстом отделе кишечника. Маннановые олигосахариды (МОС) стимулируют местный иммунитет в кишечном тракте. <p>Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.