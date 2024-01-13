Hepatic

Hepatic

Сухой корм для кошек

RU - Корм сухой полнорационный диетический для кошек

Доступные размеры

50g

2kg

4kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Высокий уровень энергии

Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем порций корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Повышенная вкусовая привлекательность

У кошек с заболеваниями печени часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению

Пониженное содержание меди

Низкое содержание меди лимитирует её кумулятивный эффект в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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