Hepatic
Сухой корм для кошек
RU - Корм сухой полнорационный диетический для кошек
Доступные размеры
50g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Высокий уровень энергии
Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем порций корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Повышенная вкусовая привлекательность
У кошек с заболеваниями печени часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению
Пониженное содержание меди
Низкое содержание меди лимитирует её кумулятивный эффект в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
|Вес кошки
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|37
|3/8
|31
|2/8
|-
|-
|3 кг
|49
|4/8
|41
|3/8
|-
|-
|4 кг
|61
|5/8
|51
|4/8
|40
|3/8
|5 кг
|71
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|6 кг
|81
|7/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|7 кг
|90
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|8 кг
|99
|1
|83
|7/8
|66
|5/8
|9 кг
|108
|1 1/8
|90
|7/8
|72
|6/8
|10 кг
|116
|1 1/8
|97
|1
|78
|6/8