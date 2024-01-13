Neutered Adult Maintenance (в соусе)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Для кастрированных / стерилизованных котов и кошек с момента операции до 7 летS/O IndexЗнак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.Полезная информация:Известные привычки владельцев животных в отношении кормления своих кошек 54% оставляют свободный доступ животного к корму; 69% кормят животное столько раз, сколько оно просит; 19% следуют инструкциям на упаковке; 4% консультируются с ветеринарным врачом.Необходимо разъяснять владельцу животного важность соблюдения суточного рациона, рекомендованного ветеринарным врачом.

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