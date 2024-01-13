Neutered Adult Maintenance (в соусе)

Neutered Adult Maintenance (в соусе)

Влажный корм для кошек

Корм консервированный полнорационный для взрослых кошек с момента стерилизации до 7 лет. Диета для здоровых кошек.

Доступные размеры

1 x 100g

12 x 100g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Оптимальный вес

Диета с высоким содержанием белка поддерживает мышечную массу тела. По сравнению с углеводами, белок обеспечивает организм меньшим объемом чистой энергии.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин Е, витамин С, таурин, лютеин) нейтрализует воздействие свободных радикалов.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Для кастрированных / стерилизованных котов и кошек с момента операции до 7 летS/O IndexЗнак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.Полезная информация:Известные привычки владельцев животных в отношении кормления своих кошек 54% оставляют свободный доступ животного к корму; 69% кормят животное столько раз, сколько оно просит; 19% следуют инструкциям на упаковке; 4% консультируются с ветеринарным врачом.Необходимо разъяснять владельцу животного важность соблюдения суточного рациона, рекомендованного ветеринарным врачом.

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