Neutered Adult Maintenance (в соусе)
Влажный корм для кошек
Корм консервированный полнорационный для взрослых кошек с момента стерилизации до 7 лет. Диета для здоровых кошек.
Доступные размеры
1 x 100g
12 x 100g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Оптимальный вес
Диета с высоким содержанием белка поддерживает мышечную массу тела. По сравнению с углеводами, белок обеспечивает организм меньшим объемом чистой энергии.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин Е, витамин С, таурин, лютеин) нейтрализует воздействие свободных радикалов.
|Вес
|Недостаточный
|Недостаточный
|Нормальный
|Нормальный
|Избыточный
|Избыточный
|кошки
|при
|повышенной
|активности
|-
|при пониженной
|активности
|г
|Кол-во
|г
|Кол-во
|г
|Кол-во
|-
|упаковок
|-
|упаковок
|-
|упаковок
|2 кг
|180
|1 3/4
|150
|1 1/2
|120
|1 1/4
|3 кг
|240
|2 1/2
|200
|2
|160
|1 1/2
|4 кг
|295
|3
|245
|2 1/2
|195
|2
|5 кг
|345
|3 1/2
|285
|2 3/4
|230
|2 1/4
|6 кг
|390
|4
|325
|3 1/4
|260
|2 1/2
|7 кг
|435
|4 1/4
|365
|3 3/4
|290
|3
|8 кг
|480
|4 3/4
|400
|4
|320
|3 1/4
|9 кг
|520
|5 1/4
|435
|4 1/4
|360
|3 1/2
|10 кг
|565
|5 3/4
|470
|4 3/4
|375
|3 1/2
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Для кастрированных / стерилизованных котов и кошек с момента операции до 7 летS/O IndexЗнак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.Полезная информация:Известные привычки владельцев животных в отношении кормления своих кошек 54% оставляют свободный доступ животного к корму; 69% кормят животное столько раз, сколько оно просит; 19% следуют инструкциям на упаковке; 4% консультируются с ветеринарным врачом.Необходимо разъяснять владельцу животного важность соблюдения суточного рациона, рекомендованного ветеринарным врачом.