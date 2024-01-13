Renal с говядиной (в соусе)
Влажный корм для кошек
Корм консервированный полнорационный диетический для взрослых кошек с говядиной для поддержания функции почек при острой или хронической почечной недостаточности. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
12 x 100g
1 x 410g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Показания: Хроническая почечная недостаточность (ХПН) Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня рН мочи Противопоказания: беременность, лактация, рост Длительность курса применения: Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки. Полезная информация: Смена влажного продукта каждые 3-4 дня может стимулировать потребление корма. При смешанном кормлении кошки потребляют в среднем 85 г влажных продуктов в день.
Диетологическое лечение ХПН
Формула продуктов специально разработана для поддержания почечной функции при ХПН. Продукты отличаются низким содержанием фосфора, содержат комплекс антиоксидантов, жирные кислоты ЕРА и DHA. При ХПН почки теряют способность надлежащим образом выводить фосфор. Низкое содержание фосфора в продукте способствует замедлению развития болезни. При кормлении диетическим кормом с адаптированным содержанием рыбьего жира (источника незаменимых жирных кислот ЕРА и DHA) повышается скорость клубочковой фильтрации.
Снижение нагрузки на почки
Чрезмерная нагрузка на почки может спровоцировать уремический криз. Высокое качество и адаптированное содержание белков способствуют снижению нагрузки на почки. Если содержание белка в рационе значительно превышает минимальные потребности, при сниженной экскреторной функции почек продукты распада азота накапливаются в биологических жидкостях.
Метаболическое равновесие
ХПН может привести к метаболическому ацидозу, поэтому в состав продуктов входят подщелачивающие вещества. Почки играют важнейшую роль в поддержании кислотно-щелочного баланса. При нарушенной функции почек их способность к выведению ионов водорода и реабсорбции ионов бикарбоната снижена, в связи с чем высок риск метаболического ацидоза.
Вкусовые предпочтения
Специально разработанный ароматический профиль помогает удовлетворить особые вкусовые предпочтения кошки. У животных с ХПН довольно часто наблюдается потеря аппетита, непереносимость корма, анорексия.
|Вес кошки
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|г
|паучей
|г
|паучей
|г
|паучей
|2 кг
|140
|1 3/4
|120
|1 1/2
|-
|-
|3 кг
|190
|2 1/4
|155
|1 3/4
|-
|-
|4 кг
|230
|2 3/4
|195
|2 1/4
|155
|1 3/4
|5 кг
|270
|3 1/4
|225
|2 3/4
|180
|2
|6 кг
|310
|3 3/4
|255
|3
|205
|2 1/2
|7 кг
|-
|285
|3 1/4
|230
|2 3/4
|8 кг
|-
|315
|3 3/4
|250
|3
|9 кг
|-
|345
|4
|275
|3 1/4
|10 кг
|-
|370
|4 1/4
|295
|3 1/2