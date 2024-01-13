Renal с говядиной (в соусе)

Показания: Хроническая почечная недостаточность (ХПН) Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня рН мочи Противопоказания: беременность, лактация, рост Длительность курса применения: Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки. Полезная информация: Смена влажного продукта каждые 3-4 дня может стимулировать потребление корма. При смешанном кормлении кошки потребляют в среднем 85 г влажных продуктов в день.