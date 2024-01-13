Senior Consult Stage 1 (в соусе)
Влажный корм для кошек
Корм консервированный полнорационный диетический для котов и кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
1 x 100g
12 x 100g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Замедление процессов старения
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) снижает уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также фосфатидилсерин.
Оптимальный уровень защиты
Калорийность корма соответствует потребностям в энергии взрослого животного, имеющего нормальный или недостаточный вес (ниже либо равно 3 баллам по шкале упитанности кошек).
|Вес кошки
|Избыточный
|-
|Нормальный
|-
|Недостаточный
|-
|грамм
|паучей
|грамм
|паучей
|грамм
|паучей
|2 кг
|120
|1 1/4
|150
|1 1/2
|180
|1 3/4
|3 кг
|160
|1 1/2
|200
|2
|240
|2 1/2
|4 кг
|200
|2
|250
|2 1/2
|295
|3
|5 кг
|230
|2 1/4
|290
|3
|350
|3 1/2
|6 кг
|265
|2 3/4
|330
|3 1/4
|395
|4
|7 кг
|295
|3
|370
|3 3/4
|440
|4 1/2
|8 кг
|325
|3 1/4
|405
|4
|485
|4 3/4
|9 кг
|355
|3 1/2
|440
|4 1/2
|530
|5 1/4
|10 кг
|380
|3 3/4
|475
|4 3/4
|570
|5 3/4
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<ul><li>Для котов и кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения <li>Желательно применять после полной проверки состояния здоровья.</ul> <p>S/O Index</br> Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. <p>Усовершенствованная текстура корма: Когда существует баланс между свободными радикалами и их антагонистами, в организме устанавливается гомеостаз, при котором клетки функционируют нормально. При нарушении этого баланса возникают негативные последствия для всего организма. При этом нарушается нормальное функционирование клеток, что может привести к их гибели либо к усилению процессов старения клеток, а также организма в целом.</p>Размер упаковки: 100 г.