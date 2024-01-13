Senior Consult Stage 1 (в соусе)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<ul><li>Для котов и кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения <li>Желательно применять после полной проверки состояния здоровья.</ul> <p>S/O Index</br> Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. <p>Усовершенствованная текстура корма: Когда существует баланс между свободными радикалами и их антагонистами, в организме устанавливается гомеостаз, при котором клетки функционируют нормально. При нарушении этого баланса возникают негативные последствия для всего организма. При этом нарушается нормальное функционирование клеток, что может привести к их гибели либо к усилению процессов старения клеток, а также организма в целом.</p>Размер упаковки: 100 г.

Читать больше