Sensitivity Control Chicken with Rice

Sensitivity Control Chicken with Rice

Влажный корм для кошек

Полнорационный диетический корм для котов при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

24 x 85g

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Отобранные источники белков

Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ЭПК/ДГК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Здоровье пищеварительной системы

Адаптирован содержание нутриентов в составе рациона помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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