Urinary S/O

Urinary S/O

Сухой корм для кошек

Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.

Доступные размеры

50g

400g

1.5kg

3.5kg

7kg

9kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Растворение струвитов

Способствует растворению всех типов струвитных камней.

Разбавление мочи

Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи) .

Низкий уровень магния

Сниженный уровень магния, который есть природным компонентом кристаллов струвита.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА