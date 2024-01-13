Urinary S/O
Сухой корм для кошек
Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
50g
400g
1.5kg
3.5kg
7kg
9kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Растворение струвитов
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Разбавление мочи
Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи) .
Низкий уровень магния
Сниженный уровень магния, который есть природным компонентом кристаллов струвита.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Рис, пшеничный глютен*, дегидратированные протеины мяса птицы, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, минеральные вещества, растительная клетчатка, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1 кг): питательные добавки: витамин A - 21500 ME, витамин D3 - 800 ME, железо - 37 мг, йод - 3,7 мг, медь - 11 мг, марганец - 48 мг, цинк - 136 мг, сeлeн - 0,06 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 34,5%; сырой жир - 15%; сырая зола - 8,9%; сырая клетчатка - 2,9%; кальций - 0,9%; фосфор -0,9%; натрий - 1,3%; хлориды - 2,26%; калий - 1%; магний - 0,05%; сера - 0,7%, общий таурин - 0,23%; EPA и DHA - 0,37 %. Вещества, которые подкисляют мочу: кальция сульфат (1,25 %), DL-метионин (0,39 %).
*L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.c)
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.c)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.c)
|2
|39
|4/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|38
|4/8
|31
|3/8
|3
|52
|5/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|59
|5/8
|49
|5/8
|39
|4/8
|4
|64
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4.5
|70
|6/8
|58
|5/8
|47
|4/8
|5
|75
|7/8
|63
|6/8
|50
|5/8
|5.5
|81
|1
|67
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|1
|72
|7/8
|57
|5/8
|6.5
|91
|1 + 1/8
|76
|7/8
|61
|6/8
|7
|96
|1 + 1/8
|80
|7/8
|64
|6/8
|7.5
|101
|1 + 1/8
|84
|1
|67
|6/8
|8
|105
|1 + 2/8
|88
|1
|70
|6/8
|8.5
|110
|1 + 2/8
|92
|1 + 1/8
|73
|7/8
|9
|115
|1 + 3/8
|96
|1 + 1/8
|76
|7/8
|9.5
|119
|1 + 3/8
|99
|1 + 1/8
|79
|7/8
|10
|123
|1 + 3/8
|103
|1 + 2/8
|82
|1
|м.с - мерных стаканов
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Смешанное питание
|+ URINARY S/O LOAF WET или URINARY S/O CIG WET
|Вес
|Пауч
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.ч)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|1+
|21
|2/8
|14
|1/8
|6
|1/8
|3
|1+
|35
|3/8
|26
|2/8
|15
|1/8
|4
|1+
|48
|4/8
|37
|3/8
|23
|2/8
|5
|1+
|61
|6/8
|47
|4/8
|30
|3/8
|6
|1+
|72
|7/8
|57
|5/8
|37
|3/8
|7
|1+
|84
|1
|66
|6/8
|44
|4/8
|8
|1+
|94
|1+1/8
|75
|7/8
|50
|5/8
|9
|1+
|105
|1+2/8
|84
|1
|57
|5/8
|10
|1+
|115
|1+3/8
|93
|1+1/8
|63
|6/8