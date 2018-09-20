Обучение детей тому, как ухаживать за кошкой

Кошки — прекрасные компаньоны, которые могут играть важную роль в обучении детей ответственности и заботе о животных, но прежде чем принести кошку или котенка в свой дом, важно рассказать детям об их новом питомце.
Adult cat lying down indoors and being stroked by a child

Кошки не только являются прекрасными компаньонами. Поселившись в семье, они могут играть важную роль в обучении детей ответственности и заботе о животных.

Прежде чем принести кошку или котенка в свой дом, важно научить детей правильно обращаться с животным, чтобы ваш новый питомец и ваши дети были в безопасности.

Обучение детей

Дети часто суетятся вокруг нового члена семьи, когда он появляется в доме. Они приходят в восторг и, что вполне естественно, хотят ласкать животное и прижимать его к себе. Большинство взрослых кошек знают, что от детей надо держаться подальше, если они не хотят, чтобы их беспокоили, но котята еще слишком неопытны.

В любом случае вы должны объяснить детям, что ваш новый питомец не игрушка и его нужно иногда оставлять в покое. Познакомьте их друг с другом в спокойной обстановке и объясните, что существуют правила, которым нужно следовать, чтобы ухаживать за своим новым питомцем и чтобы никто не пострадал.

При этом вы можете принять во внимание следующие рекомендации.

  • Попросите детей сесть на пол и позвольте котенку подойти к ним первым.
  • Научите детей обращаться с котенком с осторожностью и уважением. Лучший способ поднять котенка — это положить открытую ладонь под животик, а другой рукой поддерживать заднюю часть его тела. Желательно, чтобы дети не поднимали котят, если им не показали, как это делать.
  • Когда дети обнимают кошку или котенка, следите, чтобы они не сжимали животное слишком крепко.
  • Научите детей не тянуть кошку или котенка за хвост.
  • Они не должны держать кошку или котенка за голову или за шею.
  • Дети не должны поднимать кошку или котенка, схватив их под передние лапы.
  • Объясните, что кошку или котенка нельзя будить, поскольку сон очень важен для котят, чтобы они росли и укрепляли свой иммунитет.
  • Объясните детям, что слишком бойкое или шумное поведение может вызвать стресс у котенка, поэтому нужно сохранять спокойствие и не суетиться вокруг питомца.

Обеспечение безопасности котенка и детей

Существует несколько способов обеспечить безопасность кошки или котенка и детей. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.

  • В первое время желательно, чтобы маленькие дети не играли с котенком в ваше отсутствие, чтобы избежать появления царапин.
  • Когда дело доходит до игры, предлагайте детям пользоваться игрушками, поскольку такой вид взаимодействия понравится и детям, и вашему питомцу.
  • Убедитесь, что дети понимают, что они не должны кормить кошку или котенка чем-либо, кроме корма для кошек. К ответственности за кормление котенка нельзя относиться легкомысленно.
  • Регулярно и своевременно проводите дегельминтизацию вашего питомца, так как некоторые виды гельминтов могут передаваться людям, особенно детям.
Взрослая британская короткошерстная кошка лежит на коленях у ребенка.

Породы кошек, которые хорошо ладят с детьми

При выборе кошки вы принимаете решение взять обычную кошку или питомца с родословной и идете к заводчику либо в приют для животных. Все животные разные, но сотрудники приюта хорошо знают каждую кошку и помогут вам найти подходящего для вас питомца, а заводчик с удовольствием расскажет о характере родителей интересующего вас котенка.

Далее мы представляем список самых популярных пород кошек для содержания в семье.

Бирманская кошка. Бирманская кошка обладает привязчивым и общительным характером, она хорошо поддается дрессировке, и ее даже можно выгуливать на поводке.

Рэгдолл. Рэгдолл — дружелюбная кошка, которая обладает кротким нравом, любит внимание и ласку.

Гималайская кошка. Гималайская кошка более активна, любит играть в игры, но не пренебрегает и домашним уютом.

Мэйн-кун. Мэйн-кун, как правило, спокоен, но терпеливо относится к активным играм с детьми.

Кошки могут быть чрезвычайно ласковыми и отзывчивыми питомцами, и если взаимоотношения детей и питомцев направляются и контролируются взрослыми, они помогут детям понять необходимость ответственного и заботливого отношения к животным. Однако важно помнить, что животным необходим уход.

Обучая детей и помогая им понять потребности питомца, вы создаете благоприятную почву для успешных отношений, сокращаете количество царапин у детей и вероятность получения травмы животным.

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Черно-белое изображение взрослого мэйн-куна в положении стоя на белом фоне

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