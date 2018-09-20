Обучение детей тому, как ухаживать за кошкой
Кошки не только являются прекрасными компаньонами. Поселившись в семье, они могут играть важную роль в обучении детей ответственности и заботе о животных.
Прежде чем принести кошку или котенка в свой дом, важно научить детей правильно обращаться с животным, чтобы ваш новый питомец и ваши дети были в безопасности.
Обучение детей
Дети часто суетятся вокруг нового члена семьи, когда он появляется в доме. Они приходят в восторг и, что вполне естественно, хотят ласкать животное и прижимать его к себе. Большинство взрослых кошек знают, что от детей надо держаться подальше, если они не хотят, чтобы их беспокоили, но котята еще слишком неопытны.
В любом случае вы должны объяснить детям, что ваш новый питомец не игрушка и его нужно иногда оставлять в покое. Познакомьте их друг с другом в спокойной обстановке и объясните, что существуют правила, которым нужно следовать, чтобы ухаживать за своим новым питомцем и чтобы никто не пострадал.
При этом вы можете принять во внимание следующие рекомендации.
- Попросите детей сесть на пол и позвольте котенку подойти к ним первым.
- Научите детей обращаться с котенком с осторожностью и уважением. Лучший способ поднять котенка — это положить открытую ладонь под животик, а другой рукой поддерживать заднюю часть его тела. Желательно, чтобы дети не поднимали котят, если им не показали, как это делать.
- Когда дети обнимают кошку или котенка, следите, чтобы они не сжимали животное слишком крепко.
- Научите детей не тянуть кошку или котенка за хвост.
- Они не должны держать кошку или котенка за голову или за шею.
- Дети не должны поднимать кошку или котенка, схватив их под передние лапы.
- Объясните, что кошку или котенка нельзя будить, поскольку сон очень важен для котят, чтобы они росли и укрепляли свой иммунитет.
- Объясните детям, что слишком бойкое или шумное поведение может вызвать стресс у котенка, поэтому нужно сохранять спокойствие и не суетиться вокруг питомца.
Обеспечение безопасности котенка и детей
Существует несколько способов обеспечить безопасность кошки или котенка и детей. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.
- В первое время желательно, чтобы маленькие дети не играли с котенком в ваше отсутствие, чтобы избежать появления царапин.
- Когда дело доходит до игры, предлагайте детям пользоваться игрушками, поскольку такой вид взаимодействия понравится и детям, и вашему питомцу.
- Убедитесь, что дети понимают, что они не должны кормить кошку или котенка чем-либо, кроме корма для кошек. К ответственности за кормление котенка нельзя относиться легкомысленно.
- Регулярно и своевременно проводите дегельминтизацию вашего питомца, так как некоторые виды гельминтов могут передаваться людям, особенно детям.
Породы кошек, которые хорошо ладят с детьми
При выборе кошки вы принимаете решение взять обычную кошку или питомца с родословной и идете к заводчику либо в приют для животных. Все животные разные, но сотрудники приюта хорошо знают каждую кошку и помогут вам найти подходящего для вас питомца, а заводчик с удовольствием расскажет о характере родителей интересующего вас котенка.
Далее мы представляем список самых популярных пород кошек для содержания в семье.
Бирманская кошка. Бирманская кошка обладает привязчивым и общительным характером, она хорошо поддается дрессировке, и ее даже можно выгуливать на поводке.
Рэгдолл. Рэгдолл — дружелюбная кошка, которая обладает кротким нравом, любит внимание и ласку.
Гималайская кошка. Гималайская кошка более активна, любит играть в игры, но не пренебрегает и домашним уютом.
Мэйн-кун. Мэйн-кун, как правило, спокоен, но терпеливо относится к активным играм с детьми.
Кошки могут быть чрезвычайно ласковыми и отзывчивыми питомцами, и если взаимоотношения детей и питомцев направляются и контролируются взрослыми, они помогут детям понять необходимость ответственного и заботливого отношения к животным. Однако важно помнить, что животным необходим уход.
Обучая детей и помогая им понять потребности питомца, вы создаете благоприятную почву для успешных отношений, сокращаете количество царапин у детей и вероятность получения травмы животным.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей