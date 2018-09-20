У вас появился щенок, и первая неделя проходит просто отлично — щенок познакомился с новой семьей, хорошо ест, спит всю ночь (в основном) и быстро усваивает правила поведения в доме. Но однажды утром на прогулке вы замечаете, что у него диарея. Что же делать?

Как мой щенок заболел диареей?

В действительности диарея встречается у щенков довольно часто. Диарея может протекать по-разному — от одного или двух легких быстропроходящих эпизодов до тяжелых гастроэнтерологических симптомов, которые могут указывать на более серьезное заболевание. Существует много причин появления диареи у щенков: