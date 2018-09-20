Как определить диарею у щенка?
У вас появился щенок, и первая неделя проходит просто отлично — щенок познакомился с новой семьей, хорошо ест, спит всю ночь (в основном) и быстро усваивает правила поведения в доме. Но однажды утром на прогулке вы замечаете, что у него диарея. Что же делать?
Как мой щенок заболел диареей?
В действительности диарея встречается у щенков довольно часто. Диарея может протекать по-разному — от одного или двух легких быстропроходящих эпизодов до тяжелых гастроэнтерологических симптомов, которые могут указывать на более серьезное заболевание. Существует много причин появления диареи у щенков:
- Стресс. Знакомство с новым окружением может стать для щенка одновременно интересным и вызывающим стресс событием. Состояние стресса у щенков может сопровождаться легким нарушением пищеварения и диареей. Чтобы снять стресс, дайте щенку время постепенно привыкнуть к новому окружению. Чтобы не волновать своего питомца лишний раз, ограничьте количество посетителей в течение первых двух недель его пребывания в вашем доме. Предоставьте собаке достаточное количество времени для отдыха и сна, а также установите распорядок дня с регулярным кормлением, играми, отдыхом и физическими нагрузками.
- Новый корм. Помните, что щенок, возможно, недавно был отлучен от матери, а это значительное изменение в питании. Если вы перевели щенка на новый корм, это может вызвать временное нарушение пищеварения, особенно если изменение в питании произошло быстро. Если вы собираетесь перевести щенка на новый корм, делайте это постепенно, в течение 7–10 дней, постепенно увеличивая количество нового корма.
- Желание щенков пробовать на вкус все подряд. Щенки весьма любопытны и любят изучать новые предметы самым доступным для них способом — захватывая их зубами и иногда проглатывая. Так они могут проглотить игрушки, растения, насекомых, мусор и даже грязь. Это может привести к нарушению пищеварения или, что еще опаснее, вызвать непроходимость кишечника.
- Заражение паразитами. Паразиты могут попасть в организм щенка при проглатывании предметов или корма, а также может передаться от матери. Если вы подозреваете, что у вашего щенка появились паразиты, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Заражение паразитами необходимо лечить лекарственными препаратами, назначенными ветеринарным специалистом.
- Заражение вирусом. Диарея — один из наиболее распространенных симптомов нескольких инфекционных заболеваний у щенков. Наиболее серьезным из них является парвовирусный энтерит — очень заразное заболевание, которое может быть опасным для жизни животного. Помимо тяжелой диареи, к симптомам заражения парвовирусом относятся вялость, повышение температуры тела, признаки дискомфорта и болей в животе. Щенки особенно восприимчивы к парвовирусу, поэтому обязательно сделайте соответствующую прививку в нужное время.
Профилактика диареи у щенков
Снижение уровня стресса и постепенный переход на новый корм — важные, но не единственно возможные меры по предотвращению диареи и щенков. Вам следует постоянно наблюдать за своим щенком. Наблюдение за щенком поможет избежать проглатывания несъедобных предметов, травм и ряда других проблем.
Поскольку диарея у щенков может развиваться по множеству причин, при ее появлении важно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Вместе с ветеринарным специалистом вы составите план профилактических мероприятий, которые должны строго соблюдаться. В течение нескольких дней после того, как щенок окажется у вас дома, обратитесь к ветеринарному врачу для проведения полного физикального обследования вашего питомца. Врач оценит общее состояние здоровья щенка, исключит паразитарную инвазию и даст рекомендации по кормлению и поддержанию здоровья щенка.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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