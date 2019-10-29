Первая вязка собаки

Причин, по которым владелец хочет повязать свою собаку, может быть множество. Но, приняв такое решение, нужно помнить, что вся ответственность за собаку и ее будущих щенков полностью лежит на владельце.

Основное, что нужно знать для успеха этого предприятия, — сроки, в которые нужно повязать собаку. Для суки они имеют принципиальное значение, так как способность к оплодотворению у нее сохраняется в течение всего нескольких дней. Для неопытного владельца определение сроков вязки суки может представлять некоторые сложности, так как кровянистые выделения с начала течки не являются сигналом ее готовности к вязке.

Срок овуляции у разных собак очень индивидуален. Это зависит от породы, возраста и нюансов физиологии конкретной суки. Поэтому определить готовность суки по внешним признакам для начинающего владельца может быть сложно. Сигналом к тому, что собака готова для спаривания, служит появление вместо кровянистых более светлых, розоватых выделений из петли. Сама петля увеличивается и становится мягкой. При поглаживании в области крестца и задних ног сука отводит хвост в сторону и поднимает петлю. В этот период сука становится непослушной, ее начинают интересовать метки кобелей. Она сама часто метит территорию. Кобели также начинают проявлять к ней повышенный интерес.

Для более точного определения сроков вязки сейчас все чаще прибегают к гормональным тестам, которые может проводить как ветеринарный врач, так и сам владелец. Они дают более точную картину сроков готовности суки к спариванию.

Вязку проводят всегда до кормления, хорошо выгуляв собак. Как правило, вязку осуществляют на территории кобеля, где он чувствует себя уверенней и лучше справляется с задачей. Вязку можно проводить как естественным образом, так и с помощью специалиста-инструктора . Естественным образом обычно вяжут опытных собак, которые уже неоднократно имели потомство. Но даже в этом случае за собаками нужно следить, особенно после окончания вязки, когда они встают в замок. После того как кобель сделал удачную садку, нужно осторожно подойти к собакам и помочь кобелю развернуться и встать на все четыре лапы. Придерживая собак за ошейники, нужно дождаться окончания замка, проследив за тем, чтобы половые органы кобеля не были травмированы.

Помощь инструктора бывает нужна, когда обе или одна из собак вяжутся впервые, если происходит вязка мелких пород либо пород, имеющих анатомические особенности, усложняющие вязку. Опыт инструктора имеет большое значение, поскольку от того, как пройдет первая вязка, часто зависит последующее поведение суки или кобеля в момент спаривания. Если первая попытка оказалась неудачной, в дальнейшем племенном использовании собак могут возникнуть сложности. Особенно важно это для кобелей.

Спустя сутки после первой вязки проводят контрольную вязку. Обычно двух вязок бывает достаточно, так как сперматозоиды здорового молодого кобеля сохраняют жизнеспособность в течение недели. Это значит, что яйцеклетки, выделившиеся в этот период, могут быть оплодотворены. Способность суки к оплодотворению также сохраняется от нескольких дней до недели. Если сроки определены правильно и вязка прошла удачно, то, как правило, после оплодотворения течка заканчивается очень быстро.