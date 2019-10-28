Если у собаки слезятся глаза

Выделения из глаз у собак — физиологическое явление, обусловленное работой слезных желез. Слеза помогает очищать глаза от пыли и смазывает роговицу, предохраняя ее от высыхания.

В норме выделения прозрачные, не густые и не обильные, не вызывают у собаки беспокойства и неприятных ощущений. Когда нужно обратить особое внимание на выделения из глаз собаки и признаком каких заболеваний они могут быть?

Первое, что должно настораживать, — это постоянные мокрые разводы на морде, остающиеся от обильных выделений из глаз. Собака может чесать глаза лапами, тереться о предметы и пол. Повышенная секреция слезных желез и зуд служат сигналом того, что с собакой не все благополучно.

Причин для беспокойства может быть много, но основные — это патология слезной железы, травма глаза, попадание инородного тела, аллергическая реакция. Эти проблемы требуют безотлагательного визита к ветеринарному врачу.

Сильное слезотечение может быть также из-за загрязненного воздуха. С этим владелец может справиться сам, аккуратно протерев специальной салфеткой с глазным антисептиком.

Заметив обильное слезотечение, не нужно сразу же капать в глаза лекарство, так как это может затруднить поиск причины заболевания. Если после принятых домашних мер слезотечение не прекращается в течение нескольких дней, это повод обратиться к ветеринарному врачу, который выяснит причину и назначит лечение.

Если вы заметили обильные и густые выделения из глаз желтоватого или зеленоватого цвета, это может быть признаком попадания в глаз инородного предмета, травмы либо серьезной бактериальной или вирусной инфекции, и нужно срочно обращаться к ветеринарному специалисту.

Выделения из одного глаза чаще всего служат признаком травмы, врожденной патологии или попадания в глаз инородного тела. Если его удалось обнаружить и вынуть, то собаку все равно нужно показать врачу, так как, возможно, не удалось до конца извлечь инородный предмет, может быть повреждена роговица и слизистая оболочка века.

Гнойные выделения из обоих глаз — чаще всего признак вирусной или бактериальной инфекции: чумы плотоядных, кератоконъюнктивита, фолликулярного, вирусного или бактериального конъюнктивита, дистрихиаза. В любом случае, нужно срочно обращаться к ветеринарному врачу. Запущенные заболевания могут принять хроническую форму, и у собаки разовьется серьезная патология зрения.

Насколько серьезна проблема, можно определить по составу, цвету, вязкости и обилию выделений из глаз. Но ставить диагноз самостоятельно и заниматься лечением нельзя, так как любое заболевание требует вмешательства специалиста, тщательного обследования, постановки точного диагноза и назначения соответствующего лечения. И чем быстрее оно будет начато, тем больше шансов сохранить собаке не только зрение, но и здоровье.