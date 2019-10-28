Многие владельцы не чистят зубы своим собакам. Причин достаточно: непослушное животное, у хозяина нет времени или он не знает, что эта процедура необходима. К сожалению, результат такого отношения к зубам собаки печален — возникает кариес, выпадают зубы или начинается воспаление десен, то есть гингивит. Разберемся, что это такое и как это лечить.

Гингивит у собак: симптомы и лечение

В ротовой полости собаки содержится более 300 видов бактерий, которые смешиваются со слюной и образуют тонкую пленку на зубах. Если животному не чистят зубы, пленка становится плотнее и превращается в зубной налет. Зубной налет раздражает десны, которые воспаляются. Это и есть гингивит, который почти всегда сопровождается галитозом — неприятным запахом.

Гингивит у собак обычно напрямую связан с плохой гигиеной полости рта или полным ее отсутствием. Если не чистить собаке зубы каждый день, неизбежно образуется зубной камень, а в запущенном стадии он практически всегда приводит к гингивиту. Кариес также провоцирует гингивит. Есть и другие, более редкие причины: гормональные сбои, аутоиммунные заболевания, генетическая предрасположенность, неправильное питание, травмы десен.

Если у собаки покраснели, опухли или кровоточат десны, пахнет из пасти, зубы пожелтели и покрылись зубным камнем, скорее всего, у нее гингивит. В запущенных стадиях на деснах образуются мелкие язвы, отеки десен закрывают зубные промежутки, усиливается слюноотделение, собака скулит во время приема пищи, отказывается от сухого корма.

Что делать, если у собаки гингивит?

Отвезти животное на прием к ветеринарному врачу. Полоскание содой, ромашкой допускается только по согласованию со специалистом. Самостоятельное прижигание язв на деснах йодом категорически запрещено.

Как врач диагностирует гингивит?

В основе диагностики гингивита у собак лежат клинические и дополнительные методы исследования. В качестве основного клинического метода выступает осмотр полости рта собаки. С его помощью дается оценка состоянию зубов, слизистой оболочки и прочему. Для определения наличия и распространенности воспалительного процесса рекомендуется проведение пробы Шиллера-Писарева . Она заключается в смазывании десны особым раствором. При наличии гингивита десны после окрашивания приобретают коричневый цвет. Для подтверждения диагноза «гингивит» показано проведение рентгенологического контроля. Врач может использовать один из этих методов или дополнительно другие, не указанные здесь.

Как лечить гингивит у собаки?

Как правило, специалист начинает лечение с чистки зубов и удаления зубного камня под наркозом, седацией или анестезией. На этом лечение может закончиться, но все зависит от стадии заболевания. При необходимости врач назначит антибиотики, физиотерапевтические процедуры, антисептическую обработку после чистки, специальный корм. В запущенных случаях прибегают к хирургическому вмешательству.

Как лечить гингивит у собак в домашних условиях?

Лечить гингивит в домашних условиях без консультации с ветеринарным врачом нельзя. Никакие растворы соды или, еще хуже, прижигания язв, не могут избавить собаку от изначальной причины гингивита — зубного камня. В домашних условиях возможна только профилактика этой болезни и меры, направленные на предотвращение рецидива.

Как предотвратить развитие гингивита у собаки?

Главная профилактика гингивита, как впервые возникшего, так и рецидива — это ежедневная чистка зубов собаки. Для этого нужна специальная паста, так как животные не выплевывают зубную пасту, а глотают, и избыток фтора может навредить. Также мятные ароматизаторы, которые содержатся в зубной пасте для человека, не всегда нравятся собакам. Для чистки зубов лучше приобрести специальную щетку, изготовленную по форме челюсти животного. Жевательные кости и резиновые игрушки тоже способствуют очищению зубов, однако эти средства не заменят поход к ветеринарному врачу.