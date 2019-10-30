Собаки крупных размеров: как сохранять подвижность?

Крупные собаки (вес взрослой особи от 26 до 44 кг) растут и развиваются иначе, чем собаки стандартного или небольшого размера. Наиболее уязвимы у них суставы конечностей, несущие большую нагрузку из-за тяжелого костяка.

Весь процесс выращивания и содержания крупных собак направлен на сохранение их подвижности до преклонного возраста. Основным условием для этого является правильно подобранный рацион со щенячьего возраста до преклонных лет. Специально для таких собак и их потребностей в питании мы разработали линейку кормов ROYAL CANIN Maxi.

Помимо правильного питания крупным собакам необходимы различные добавки в щенячьем возрасте и во время старения. Но вводить их в рацион стоит только по рекомендации ветеринарного врача. Добавки помогают правильно сформировать скелет и укрепить суставы, которые будут выдерживать, кроме того, и большую мышечную массу. А в пожилом возрасте помогут дольше сохранять подвижность суставов и уменьшить риск заболеваний, характерных для крупных собак.

Необходимое условие для сохранения подвижности крупных собак на протяжении долгого времени — постоянный контроль их веса, особенно на стадии формирования, которая длится до года, а у некоторых пород и дольше.

Из-за быстро растущих костей масса тела щенка крупной породы быстро увеличивается, поэтому в этот период щенка нельзя перекармливать. Также возрастает и нагрузка на суставы — нужно избегать больших физических нагрузок до тех пор, пока костно-мышечная система собаки не сформируется окончательно. Это происходит к полутора годам.

У взрослых собак контроль веса должен быть постоянным, как и разумное дозирование нагрузок. К примеру, крупные породы плохо переносят длительные кроссы. Прогулки с ними должны быть в основном пешие, либо непродолжительный бег небыстрой трусцой, желательно по мягкой поверхности — не по асфальту или бетону.

К пожилым крупным собакам должно быть еще более бережное отношение. Нельзя заставлять их проходить большие расстояния. На прогулках нужно давать им возможность отдохнуть. Рацион собаки должен содержать витамины и микроэлементы, поддерживающие здоровье суставов и сохраняющие их подвижность. О том, какие именно добавки лучше давать таким собакам, и об их дозировке нужно консультироваться с ветеринарным врачом, так как в каждом случае назначение может быть индивидуальным, исходя из состояния собаки, ее возраста, размера и наличия тех или иных заболеваний.