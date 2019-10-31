Колтуны у собак. Как с ними бороться?

Хитрости стрижки и мытья для гладкой шерсти вашей собаки.

Ответ на вопрос «Как бороться с колтунами?» довольно прозаичен: возьмите специальные ножницы и расческу. Однако можно просто не допускать образования колтунов.

Колтуны чаще всего появляются у собак длинношерстных и жесткошерстных пород. Их шерсть нуждается в тщательном уходе — регулярном мытье, расчесывании, стрижке или выщипывании (тримминге) отмершей шерсти.

Колтуны образуются, когда отмершая шерсть сваливается и спутывается с нормальным волосом. Поэтому особенно часто колтуны появляются в сезон линьки. Не вычесанный отмерший подшерсток и остевой волос застревают в живой шерсти и образуют небольшой колтун. Затем в него набивается все больше шерсти, и он со временем превращается в кусок войлока.

  • Первое условие борьбы с колтунами — регулярное мытье собаки

Чаще всего колтуны образуются в подмышечных впадинах, в паху, на животе, за ушами и на груди. В этих местах шерсть обычно тоньше, поэтому и сваливается быстрее.

Если у собаки грязная шерсть, колтуны появляются очень быстро. На защитный жировой слой, которым покрыта шерсть, садится пыль, делающая ее липкой и плотной. В такой шерсти запутываются не только отмершие волосы, но и живая шерсть.

Поэтому первое условие борьбы с колтунами — регулярное мытье собаки. Во время купания смывается не только грязь, но частично освобождается и отмершая шерсть. Купать собаку лучше со специальным кондиционером, он делает шерсть более гладкой и эластичной — так ее легче вычесать.

После мытья собаку необходимо высушить и аккуратно расчесать. Расчесывать можно со специальной жидкостью для удаления колтунов, чтобы не причинить ей неприятных ощущений.

Оставшиеся «войлочные» колтуны практически невозможно вычесать. Поэтому лучше удалить их специальным инструментом — колтунорезом, либо аккуратно выстричь ножницами или машинкой.

После удаления всех колтунов нужно еще раз расчесать собаку и обработать спреем для ухода за шерстью. Такой спрей предохраняет шерсть собаки от быстрого загрязнения и облегчает последующее расчесывание.

Но самый действенный способ избежать колтунов — регулярность мытья и расчесывания шерсти. Для стригущихся длинношерстных и жесткошерстных пород — регулярная стрижка и тримминг.

Если у вас собака длинношерстной не стригущейся породы, но в выставках вы не участвуете, то такое домашнее животное тоже лучше регулярно подстригать. Ухоженная подстриженная собака всегда радует владельца, даже если по стандарту стрижка ей не положена.

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