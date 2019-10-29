Тепловой удар у собаки: симптомы и первая помощь
Собаки
Важно помнить, что в жару собаке нужен особый уход. Перегрев организма животного может вызвать тепловой удар и, как следствие, нарушение работы внутренних органов. В некоторых случаях тепловой удар у собаки может привести к гибели. На этой картинке вы найдете простые советы о том, как помочь животному в жару, а также признаки теплового удара у собаки.
Что делать, если собака получила тепловой удар?
Если вы обнаружили признаки перегрева, как можно скорее доставьте животное в ветеринарную клинику или вызовите ветеринарного врача. Первую помощь стоит оказать незамедлительно: перенести собаку в тень, смочить ей уши, подмышки, бедра и область живота прохладной водой или положить на эти области влажное полотенце. Ни в коем случае не обливайте животное холодной водой — охлаждение должно быть постепенным, иначе собаке станет только хуже.
Даже если собака пришла в себя и вам кажется, что опасность миновала, все равно покажите ее ветеринарному специалисту. Иногда последствия теплового удара могут проявиться даже через несколько дней после оказания первой помощи.
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