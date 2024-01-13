Beauty Adult

Beauty Adult

Влажный корм для собак

Полнорационный влажный корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг), для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти, в возрасте от 10 месяцев

Доступные размеры

1 x 195g

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СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Здоровая кожа и красивая шерсть

Рацион Beauty разработан специально для собак мелких пород (вес взрослой собаки до 10 кг) для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти. Обогащён жирными кислотами и содержит комплекс для поддержания барьерной функции кожи.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА