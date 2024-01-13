Beauty Adult
Влажный корм для собак
Полнорационный влажный корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг), для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти, в возрасте от 10 месяцев
Доступные размеры
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1 x 195g
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Здоровая кожа и красивая шерсть
Рацион Beauty разработан специально для собак мелких пород (вес взрослой собаки до 10 кг) для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти. Обогащён жирными кислотами и содержит комплекс для поддержания барьерной функции кожи.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 128 MЕ; железо - 15 мг; йод - 0,25 мг; медь - 2 мг; марганец - 4,4 мг; цинк - 43 мг.
|Вес взрослой собаки
|2
|3
|5
|7
|10
|Количество банок
|-
|-
|-
|-
|(1 банка = 195 г)
|7/8
|1+1/8
|1+3/4
|2+1/4
|2+7/8